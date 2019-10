Smakløse rikinger

TV- serien Exit er her. Det eneste som sjokkerer er at den sjokkerer.

Vi som kjenner til finansmiljøet, undres mer over at noen tror det er eliten som har snakket til produsentene. Typisk for utlevering av ting som dop og horer er nettopp at de som kan noe om det holder kjeft.

Erland Bakke heier på rikinger. Å heie på rikinger er for meg ren og skjær smisking.

Ut å skaffe kunder

Å navngi folk man håper å treffe på fester er lurt, fordi nettverksbygging i Norge er så korrupt at folk med artister, bloggere og selv dameblader i stallen trenger pengene til de rike.

Har dere aldri lurt på hvorfor det er en viss gjeng som alltid blir nevnt? Disse som sutrer over skatten de betaler, og klager på ytringsfriheten. De kjøper seg inn i pressen og verv for å få mer makt.

Kvinner som gifter seg til det, blir med årene ikke noe annet enn dævkjøtt og bitre overfor andre kvinner.

Det er da ganske ille at det nettopp er nettsteder for høyreradikale som tilfeldigvis blir sponset av en guttegjeng.

Guttegjengen som for øvrig måtte leie inn proff skidommer på et amatørrenn en vinterferie.

De kranglet om hvem som vant. Sjarmerende kan ingen beskylde finansgutta for å være.

Hvilke arbeidsplasser?

Arbeidsplasser. Tja. Hvis det å sysselsette fattige filippinere gir heder og ære, er vi nå så skakkjørte at det i seg selv bare er flaut.

Er du rik trenger du ikke utnytte et system som er slaveri, pakket inn i kulturutveksling. Jeg har ofte hørt rike skryte av at au pairene får være med på dyre turer.

Interessant nok er det kultur som skiller nye og gamle penger, og nettopp mangel på kulturell kapital gjør en gjeng nyrike til farlige.

Kokain og horer er for dem som tør. Det er ikke mange av dem.

Især for oss kvinner som står alene, og sier at dette er vulgært. Det er det siste vi trenger i en tid der empati bør gjelde for alle raser og klasser.

Vestkanten har feilslått fått skylda for å være tilholdssted for brakkebaroner. Det er skivebom. Vi som er herfra ler av dem som på Instagram poster Porsche på Frogner og ikke skjønner at de har parkert bilen sin foran et hospits.

Frogner og Bygdøy var slettes ikke for de rike før, og vi er nok litt snobbete når vi himler med øynene over det jeg mener er mindreverdighetskomplekser.

Exit er en bra serie, og selv fikk jeg lyst til å leve som mennene. Det så gøy ut.

Men helt alvorlig talt er det vel hvitvin og unge sekretærer som er utfordringen for finansfolk.

Nei. Ikke ty til janteloven, jenter.

Må be om lov for å gå ut

Trist nok er skildringene av kvinnesynet i Exit, noe jeg selv har sett på nært hold. Koner som får hobbyjobber og ikke får ha egen formue.

De som må be om lov for å kunne gå ut. Det har kostet meg mye å si noe om nettopp det i egne bøker.

Kvinner som gifter seg til det, blir med årene ikke noe annet enn dævkjøtt og bitre overfor andre kvinner. Enten yngre, eller de som tør å si hva de synes om livene deres med flashing av luksus og at falsk lykke er trist.

Ikke minst mener jeg at pressen bør skjerpe seg. De lar seg bestikke til å lage falske lykke- reportasjer og får unge til å tro penger er svaret.

Apropos rike kvinner. De som tilhører knickersadelen med gamle penger har eget nettverk og ofte eget etternavn.

Erland Bakke trenger rikinger til jobben sin som manager. Han fikk også vist i innlegget han selv dropper et par historier for å vise han er lissom er insider.

En ekte insider holder kjeft. Derfor er vi innsidere.

