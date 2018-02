Norges kuleste muslimer

Noman Mubashir er spaltist i radioprogrammet Ytring

Synker «like»-faktoren på norske muslimer i takt med lengden på Alis skjegg og hvor stramt Fatima knytter hijaben rundt ansiktet? Liker vi iraneren fra vestkanten bedre enn khattyggende Abdi fra Tøyen?

Jeg er ikke særlig glad i muslimer, men han Osman på den lokale Kiwibutikken er en skikkelig kjekk fyr. Alltid blid og hjelpsom. Du har vel hørt den kommentaren før?

From, festglad, sekulær eller nasjonalist.

Alle nordmenn har en favorittmuslim eller to. Til og med Hege Storhaug, Carl I. Hagen og Sylvi Listhaug har sine guilty pleasure-muslimer, hvis de bare legger godviljen til.

Men hvilke muslimer liker vi best og hvem vil vi helst ikke henge med på en fest?

Blingblingfaktor

Hvis alle muslimer i Norge var bosniere og iranere hadde Hege Storhaug blitt naver over natta. Hvem skulle hun ellers kritisere på bloggen sin?

De fleste iranere i Norge er like muslimske som Aylar og Tooji (tidligere glamourmodell og NRK-programleder). Det vil si like kristne som nordmenn flest.

Mine iranske venner spiser både gris og drikker vin. Den persiske glamfaktoren er skyhøy. En iraner kan ofte spottes på lang avstand på grunn av sin blingblingfaktor. Hvert år opererer 200.000 iranere nesen sin og landet topper dermed verdensstatistikken i antall neseoperasjoner.

Bosnierne er ikke like blingbling. Men fordelen er at de er europeere og såpass lyse i huden at de lett kan forveksles med nordmenn fra Vestlandet. Dessuten bruker ikke bosniske kvinner i Norge hijab.

De blender inn overalt og slipper lett unna islamofobi-radaren på sosiale medier. Bosniere blir sjeldent stoppet på flyplasser, fordi den hårete, mørke araberen rett bak heter Mohammed og har monobryn.

Alkohol og svin

En norskbosnier jeg nylig intervjuet i serien «99% norsk» for NRK, kunne fortelle at mange nordmenn tror han er norsk. Han heter Ajdin og er blond. Etter at Ajdin har overbevist diverse kolleger, naboer og medstudenter om sitt faktiske opphav, kan de overhodet ikke forstå at han er muslim.

For muslimer er jo mørke i huden, heter Mohammed og skal være sinna. For Ajdin drikker både alkohol og spiser svin. Han vanker ikke akkurat i moskeen og kjæreste er helt innafor.

Hvis alle muslimer i Norge var bosniere og iranere hadde Hege Storhaug blitt naver.

Pakistanerne er den største, eldste og mest fargerike muslimgruppa i Norge, og kontrastene er store. Du har sjarmisene Arfan Bhatti og Ubaydullah Hussain på den ene siden og banebrytende bautaer som Hadia Tajik og Shabana Rehman på den andre siden av skalaen. Derfor er det litt vanskelig for nordmenn flest å gjøre seg opp en klar mening om den norsk-pakistanske muslimen.

I dag har mange av de aldrende pakistanerpappaene anlagt skjegg og har klippekort i moskeen mens sønnene er leger og går i moskeen bare på eid. Mange av pakistanerkonene har etter mange år i Norge et mer avslappet forhold til hijaben.

Døtrene derimot kan plutselig få et religiøst kall og knytter hijaben stramt rundt ansiktet, til mors store fortvilelse.

De mest flørtete

Kurderne er en spennende gruppe. De er verdens største etniske gruppe uten et eget land. Alle kurdere hevder de er fra Kurdistan og ikke fra Tyrkia, Irak, Iran og Syria, hvor de egentlig kommer fra. Men nåde deg om du sier dette høyt til en kurder. Da blir der bråk.

Du ser sjelden en kurder med hijab. De kler seg vestlig men en smule tekkelig. En kurder er først kurder og deretter muslim. Hvis du ser bort ifra hele Norges mulla Krekar da.

En iraner kan ofte spottes på lang avstand på grunn av sin blingblingfaktor.

Somaliere er kanskje den mest fromme muslimske gruppen i Norge, eller er de det? Du ser sjelden en somalisk kvinne uten hijab eller tremannstelt, men ifølge min gode norske venn som bor på Grønland er det ingen jenter som er så flørtete som somaliske jenter.

De gir deg gjerne et blunk på vei ned til T-banen eller smiler lurt, forteller han ofte engasjert. Min gode venn er homofil, så det er mulig han blander blunking med rusk i øyet.

Dessuten er somaliere veldig glade i å tygge små blader bedre kjent som khat. Disse buskvekstene er forbudt i Norge og i de fleste andre land i vesten, og blir ansett som narkotika. Somaliere jeg kjenner hevder at khat er bare kos. Som salat. Ikke sterkere enn kaffe. Men ikke finn på å servere en somalier et glass vin. I Koranen står det nemlig at rusmidler er forbudt. Ferdigsnakka.

From, festglad, sekulær eller nasjonalist. Muslimene er som Ali kaffe. Selv om ikke alle er glade i Ali kaffe så finner man alltid en Ali man blir gla' i.

HØR Ytring på radio – hver søndag kl. 11.03 på P2 eller i nettradio når du vil.