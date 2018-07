Når faktafeil blir farlige

Verden trenger energi. Norsk olje- og gassproduksjon er blant verdens reneste. Vår gass har en nøkkelrolle for at EU skal nå sine klimamål.

Det er grunnen til at Det Internasjonale Energibyrået er klokkeklare på at verden trenger all olje og gass Norge kan levere hvis verden skal nå klimamålene og samtidig få nok energi.

De siste årene har enkelte miljøorganisasjoner prøvd å fortelle at Norge må stoppe med olje- og gassvirksomhet fordi det ikke er lønnsomt.

Revidert nasjonalbudsjett viser at staten vil ha netto inntekt fra olje- og gassvirksomheten på 224 milliarder kroner i 2018.

Det finnes knapt noe som er så lønnsomt som olje- og gassvirksomheten.

Så kom fortellingen om at Norge taper penger på leteaktiviteten. Det førte til et frontalangrep på ordningen som Stortinget innførte for å få flere selskaper til å lete etter olje og gass på norsk sokkel.

Torsdag la Oljedirektoratet frem fasiten: Den viser at for hver tusenlapp som investeres i leting, får man tilbake syv prosent avkastning, pluss opp til tre tusen kroner i tillegg.

Oljemotstanderne gir seg nok ikke. Det vil komme nye fortellinger. Kanskje vil de trekke frem den gamle påstanden at selv om vi tjener penger nå, så kommer vi ikke til å gjøre det i fremtiden.

Det var det mange som også hevdet for ti år siden. I mellomtiden har staten tjent over 3.300 milliarder på olje- og gassvirksomhet.

Denne fordreiningen av fakta er farlig. Olje- og gassnæringen er selve grunnfjellet for Norges velferdstjenester. Den står for opp mot 200 000 arbeidsplasser, og over 40 prosent av all eksport. Det er dette oljemotstanderne mener vi skal gamble med.

Oljedirektoratets anslag viser at bare 45 prosent av olje- og gass på norsk sokkel er tatt opp. Over halvparten ligger igjen der ute. Olje som verden trenger for å få nok energi til en befolkning som hvert år vokser like mye som Tysklands samlede befolkning på 80 millioner mennesker. Gass som Europa er avhengig av for å kunne nå klimamålene.

Oljemotstanderne gir seg nok ikke.

Olje- og gassinntektene er det økonomiske grunnfjellet som vil gi oss råd til å ha verdens beste velferdssamfunn også i fremtiden. Det er verdier som er så viktig at vi ikke kan sette framtidige skoletilbud og sykehusplasser på spill ut fra feilaktige påstander om at olje- og gassvirksomheten ikke er lønnsom.

Det finnes knapt noe som er så lønnsomt som olje- og gassvirksomheten. Det er derfor den er så viktig for landet og for alle oss som bor her.

Følg NRK Debatt på Facebook