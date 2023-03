MDG bør juble for datasenteret på Hamar

Vi i Abelia er helt enige med leder for Innlandet MDG Jon Lurås når han i et innlegg på NRK Ytring skriver at våre naturressurser skal brukes til beste for oss som samfunn, og da skal vi tenke langsiktig.

Debatten om datasentre og strømbruk kom da det ble kjent at Green Mountain bygger datasenter på Hamar og at TikTok er en av leietakerne. Det er flere grunner til å være skeptisk til TikTok, men datalagring på Hamar er ikke en av dem.

Både MDG og Abelia er opptatt av hva som er det beste for barna våre, for lokalsamfunnet, for Norge og for kloden. Men det blir ikke et grønt skifte uten digitalisering. Det blir ikke digitalisering uten datasentre.

Datasentre er nødvendig infrastruktur for alle former for videreutvikling av norsk industri og næringsliv.

Tenk over hverdagen din: Går du i banken lenger? Nei, du logger deg på nettbanken. Flyr du til møter en dagsreise unna for så å fly hjem igjen? Nei, du logger deg på Teams og møter de samme menneskene uten CO₂-utslipp.

Slik skal det nye datasenteret se ut. Illustrasjon: CTS NORDICS

Sitter du med bilder som du klistrer inn i et fotoalbum? Nei bildene ligger i skyen og det gammeldagse fotoalbumet er ofte digitalt.

Vi har ikke nok strøm, det er riktig. Derfor er det viktig med en debatt om hvordan våre knappe fellesskapsressurser skal brukes.

Datasentre gir nesten tre ganger så mange arbeidsplasser per megawatt som kraftkrevende industri. Det som krever strøm i et datasenter er å kjøle ned servere. Skal man bruke minst mulig energi på datasenter og kritiske systemer, finnes det ikke et mer perfekt sted enn kalde Norge.

Alternativet er å plassere datasentre i land med varmere klima, der strømmen produseres med kullkraft.

I tillegg til å skape langt flere jobber for energien enn annen kraftkrevende industri, muliggjør datasentre ytterligere jobbskaping i nye digitale næringer. Det gjør bruken av energien dobbelt så verdifull.

Datasentre har lavt naturinngrep. De slipper ikke ut CO₂. Ifølge NVE kan et moderne datasenter redusere energiforbruk og indirekte utslipp med 87 prosent sammenlignet med teknologien de erstatter.

Datasentre er nødvendig infrastruktur for alle former for videreutvikling av norsk industri og næringsliv. Digitalisering gjør økonomien grønnere og all ny industri i Norge trenger digitalisering – og datasentre.

Datasentre kan i tillegg utnytte spillvarmen til å bygge sirkulære biobaserte prosesser slik Lefdal Mine gjør i Nordfjord. Der skal varmt vann fra serverparkene utnyttes til å holde temperaturen oppe i landbaserte smoltanlegg.

Derfor bør MDG juble for planene på Hamar.