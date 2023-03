TikTok kan stikke av med strømmen vår

Et datasenter med TikTok i spissen kommer til å legge beslag på all strømmen vi har. Ordføreren på Hamar jubler for lovnader om 350 arbeidsplasser. Riktig prioritering av denne strømmen kunne gitt oss flere tusen arbeidsplasser i «det grønne skiftet». Våre lokale bedrifter er nå usikre på når det kommer mer strøm til spennende prosjekter i skog og jordbruk.

Kortsiktig gevinst er kanskje smart, men neppe klokt.

TikTok er det helt motsatte av det ordfører på Hamar, Einar Busterud, ser ut til å tro. Det er faktisk ikke et «digitalt opplæringsverktøy».

TikTok er en av de mer ekstreme aktørene i oppmerksomhetsindustrien. De bruker skreddersydde algoritmer for å gjøre barna avhengig, og det er bevist at disse vil gjøre stor skade på særlig barns mentale helse.

Det er faktisk ikke uten grunn at myndigheter i flere land nå kartlegger de potensielle skadene, og det skrives om dette i internasjonale psykiatriske journaler.

Kun i Kina brukes algoritmene for å få frem ungdom som presterer og er flittige. Der har TikTok faktisk en egen «utdannings»-funksjon. Neppe tilfeldig at ungdom i vesten kun får se dansing og «challenges» som kan få katastrofale følger.

Appen krever full tilgang på mobilene den installeres på. Det gir TikTok mulighet til å lytte via mikrofonen, eller sjekke meldinger og se hvem du ringer. Nettopp derfor fikk spørsmålet om justisminister Mehl hadde TikTok på sin tjenestemobil så stor oppmerksomhet. Dette er et sikkerhetsspørsmål og Nasjonal sikkerhetsmyndighet har med god grunn sagt at datasenteret Busterud bejubler må granskes.

Jeg registrer også at bransjeorganisasjonen Abelia, foreningen for kunnskaps- og teknologivirksomhet, sier at vi må bruke kraften vår «smart», og det er «der det gir størst avkastning».

Min enighet stopper ved begrepet «smart», men jeg ville kanskje heller bruke begrepet «klokt».

Nasjonen Norge henger sammen på en helt annen måte enn en bedrift. Våre naturressurser skal brukes til beste for oss som samfunn, og da skal vi tenke langsiktig. I langsiktig investeringer ser samfunnet på helheten, handel, distriktsutvikling, sysselsetting og økonomi.

Kortsiktig gevinst er kanskje smart, men for oss som samfunn er det neppe klokt.