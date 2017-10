Mammaen til Michelle hadde sex på TV

Nylig kunne man se Anna Rasmussen bak bloggen Mamma til Michelle mens hun tilsynelatende har sex med sin samboer Jan, samtidig som kamera ruller for TV 2s program «Bloggerne». Etter talløse sesonger med Paradise Hotel er sex på TV knapt nok til å heve et øyebryn lenger, men her snakker vi ikke om single partyløver som stenges inne med en mengde alkohol. Vi snakker om en kvinne på 21 år med foreldreansvar for tre barn under sju år, som har gjort det til sitt levebrød å by på seg selv.

Jeg er tidligere mammablogger og har sikkert lagt ut bilder som barna mine vil synes er pinlige på bloggen min. Når jeg da ser folk gjøre ting som er langt mer privat, mener jeg man bør reagere. Hvem skal sette grenser for barna til mammabloggerne? Jeg tror ikke barna våre synes det er greit at vi deler hva som helst, selv om det ikke gjelder barna direkte.

Anna Rasmussen har vært en offentlig person i flere år. Hun sier selv at hun vet hva som skal til for å få oppmerksomhet, og bruker det bevisst for å holde bloggen sin på topp. Derfor har hun sluppet publikum særdeles tett innpå livet, med alt det innebærer. Rasmussen har måttet stå i mang en storm både på bloggen og i pressen på grunn av sin åpenhet.

Hun legger ikke skjul på at det har vært svært tøft i perioder, og har flere ganger uttrykt ønske om å trekke seg tilbake fra rampelyset, fordi hun ikke klarer mer. Både hun og samboer Jan har uttalt at hun føler seg nedkjørt og deprimert, og at hun har det tidvis svært tungt bak fasaden som suksessfull blogger og trebarnsmamma.

I pressens Vær Varsom – plakat, avsnitt 3.9 står det blant annet «Vis særlig hensyn ovenfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser. Misbruk ikke (...) sviktende dømmekraft».

Rasmussen med samboer er ikke alene om å betale prisen for oppmerksomheten

Nå velger altså TV 2 å kringkaste en video av to småbarnsforeldre som fnisende snakker om å ha lyst til å ha sex på TV, for så å gjennomføre noe som både høres og ser ut som en seksuell handling. Med førstehånds kunnskap om alt Rasmussen og hennes samboer har uttalt om hennes livssituasjon: Ville det ikke vært rimelig av TV 2 å spørre seg selv om dette er et menneske i stand til å ta rasjonelle valg på egne vegne? Er de to aktivt medvirkende voksne i denne private settingen, fullt ut i stand til å forutse eventuelle negative konsekvenser av dette?

Videre står det i pressens etiske lovverk, avsnitt 4.8, «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt samtykke til eksponering».

I likhet med Rasmussen, driver TV 2 en kommersiell virksomhet, hvis overlevelse er basert utelukkende på evnen til å holde på publikums interesse. Greit nok, men Rasmussen med samboer er ikke alene om å betale prisen for oppmerksomheten som genereres ved denne typen virkemidler.

Det er små barn involvert, som ikke har mulighet til å påvirke hvordan familien deres tar seg ut fra utsiden. Hvilken presseetisk vurdering har TV 2 gjort i forkant av å sende foreldrene Rasmussen sitt sexopptak? Har de vurdert hva slags konsekvenser det kunne få for barna? Og hvis de har det, hva konkluderte de med? «Dette tåler de nok»?

I lys av saken NRK skrev nylig, om unge som legger ut sexvideoer av seg selv for å framstå som kule og løsslupne, er det betenkelig at en stor kanal som TV 2 langt på vei bekrefter at offentlig nakenhet og sex gir deg mye oppmerksomhet. Er det en ønskelig utvikling at denne typen videoer blir presentert som en helt vanlig ting å gjøre, for et publikum som i all hovedsak består av unge jenter?

Det er mulig det har oppstått en bred generasjonskløft angående hvor privat kropp og sex skal være. Kanskje er det uproblematisk for unge i dag å la andre få innsyn i også denne delen av livet, naturlig som det tross alt er. Men det er et langt steg derfra, å forvente at barna til dem det gjelder også skal være komfortable med det.

Det er min, muligens gammeldagse, mening, at barn bør ha innsigelserett i hvorvidt foreldrenes seksuelle aktiviteter skal bli offentlig underholdning. Jeg tipper de fleste ville hatt innsigelser her, eller hva tror du? Ser du for deg din mamma og pappa ha tullesex på TV? Og til alle som brenner inne med «Kjære vene, vi lever i 2017, alle tåler litt pupp og sex:» Dette handler ikke om hva publikum tåler å se: Dette handler om hvorvidt barn skal være nødt til å forholde seg til denne delen av foreldrenes voksenliv, og hvem som eventuelt skal ha ansvar for å skåne dem fra det.

TV 2 tok en dårlig vurdering da de valgte å inkludere sex-sekvensen med foreldrene Rasmussen i «Bloggerne». Ikke bare fordi de som mediekanal har plikt til å forutse konsekvenser de voksne kanskje ikke er i stand til å se, men også fordi de herværende voksne ikke er alene i sin husholdning.

Barns rett til privatliv er nedfelt i barneloven og i FNs Barnekonvensjon. TV 2 har et redaksjonelt ansvar under Pressens Faglige Utvalg, å beskytte kilder fra seg selv, og barn fra dårlige avgjørelser fra sine foresatte i mediesammenheng.

La barn slippe å bli kjent som ungene til de som hadde sex på TV. De har slett ikke bedt om denne typen oppmerksomhet.

