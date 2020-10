Legg passordene på kistebunnen

Mange barn, og ikke så rent få voksne, oppretter en rekke e-postadresser for å lage seg kontoer i ulike nettjenester. Når interessen dabber av, går påloggingsdetaljene ofte i glemmeboken.

Men kontoen lever videre. Uten at man får slettet eller endret innholdet på dem. Den blir en slags zombiekonto. Det skaper store problemer den dagen du eller barnet ønsker å slette gammelt innhold, men ikke lenger får logget seg inn.

Basert på antallet henvendelser til Slettmeg.no om dette, er det både viktig og på tide å advare mot zombiekontoer og den kjempeutfordringen disse kan representere.

Mange voksne er ikke gode rollemodeller for barna.

Kan misbrukes

Zombiekontoer, både på Facebook, YouTube og lignende steder representerer flere utfordringer:

Den første og mest åpenbare er at bilder og videoer er åpent tilgjengelig med et enkelt søk på navnet til barnet.

Eierne av kontoene, i dette tilfellet barna, er helt uten kontroll over innholdet. Heller ikke kommentarer knyttet til de gamle postene har de mulighet til å fjerne.

Slettmeg.no blir ofte kontaktet av unge som søker sin første jobb og som trenger hjelp til å slette uheldige videoer de postet tidligere, som de nå ikke får tilgang til.

En annen problemstilling er at andre kan misbruke identiteten din via den sovende kontoen.

Senest i forbindelse med en sak NRK omtalte, ble en gammel og glemt Facebook-konto misbrukt til å sende ut en rekke voldelige trusler mot flere skoler i Drammen, Kongsberg, Hønefoss og Lier. Saken endte med at politiet troppet opp på døren til den uskyldige kontoeieren.

Det er viktig at voksne aksepterer at de ikke har krav på å ha tilgang til barnas passord eller e-post.

Må ikke overvåke barna

Slettmeg.no får stadig oftere henvendelser fra fortvilte foreldre og barn som ber om hjelp til å slette kontoer de ikke lenger har tilgang til.

Å bevise eierskap til kontoen når barnet har glemt både e-postadressen og passordet de brukte for å opprette kontoen er nærmest en umulig prosess.

Passord skal være personlig. Det er viktig at voksne aksepterer at de ikke har krav på å ha tilgang til barnas passord eller e-post.

Det åpner for at foreldre kan overvåke barna sine. Denne typen overvåkning kan føre til at vi lærer barna at det er greit å overvåke andre. Det kan bli dypt problematisk videre i barnas videre liv.

Hva skjer den dagen poden får seg en kjæreste, og de tenker at overvåkning er greit?

Samtidig finnes det løsninger som kan ivareta barnas behov for hjelp, uten at barna oppfatter det som overvåkning, om det virkelig skulle oppstå en krise.

Eierne av kontoene, det vil si barna, er helt uten kontroll over innholdet.

Brukernavn og passord i tapet konvolutt

For å forhindre at barna dine ender opp med en rekke zombiekontoer, foreslår vi følgende: Be barnet om å løpende notere alle sine brukernavn og passord på et ark.

Legg dette i en konvolutt som tapes igjen. La gjerne barnet tegne på konvolutten slik at de kan sjekke at konvolutten ikke blir åpnet.

Avtalen du gjør med barnet er at denne bare åpnes dersom det er en krise på gang. Snakk gjerne om og bli enige om hva dere mener er en slik krise.

Da har du tilgang til informasjonen om noe skjer, samtidig som barnet kan være trygg på at dette ikke misbrukes.

Knep nummer to: Lær barna å bruke totrinnsbekreftelse. Det er et enkelt tiltak som bedrer passordsikkerheten betraktelig.

Det fungerer ved at du logger inn med brukernavn og passord slik du pleier, men ved førstegangspålogging fra en ny enhet må du også oppgi en engangskode. Denne koden får du gjerne tilsendt til din mobil per SMS eller via en app.

Hvis barna bruker denne på alle sine digitale kontoer der det er mulig. er det heller ikke så farlig om de bruker samme passord på mange tjenester.

Dårlige rollemodeller

En annen grunnleggende utfordring vi ser, er at mange voksne ikke er gode rollemodeller for barna.

Lær barna å bruke totrinnsbekreftelse.

De er ikke flinke nok selv til å ivareta egne påloggingsdetaljer eller bruke unike passord eller totrinnsbekreftelse på sine kontoer. Da blir det langt mer utfordrende å lære barna gode passordvaner.

De fleste foreldre er ansatt et sted, og ofte er datasikkerheten bedre på jobb. Vi vet at den praktiske kunnskapen om sikkerhet du har, enten på jobb eller hjemme, tar du med deg hjem eller på jobb.

Få kontokontroll

Vær gode rollemodeller, sørg for å skaffe deg kunnskap om passordbruk, regler og konsekvenser for deling og publisering på nett. Sørg for å skaffe deg kontroll på dine egne kontoer også. Og ikke minst, snakk med barna om dette.

Hva kan skje, hvordan de skal oppføre seg og hva de skal gjøre dersom det skjer noe galt, skummelt eller de mister kontrollen over sin egen brukerkonto.

Alle voksne bør engasjere seg i barnas nettbruk. Det er ikke det samme som å overvåke dem.

Hans Marius Tessem er seniorrådgiver i Norsis (Norsk senter for informasjonssikring, som leverer tjenesten slettmeg.no.