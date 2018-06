Legalisering av cannabis gjør vondt verre

For det første: kriminelle miljøer vil uansett fortsette å selge narkotika. Det viser erfaringer fra blant annet Colorado i USA. Uruguay har også fått store problemer med narkotikakriminalitet etter at landet legaliserte hasj i 2013.

Alkohol er en lovlig vare i Norge og i resten av Europa. Likevel tjener kriminelle bander gode penger på å smugle alkohol. Tobakk er også lovlig. Likevel er 20 prosent av røykpakkene i Norge, kommet ulovlig inn i landet.

En legalisering av narkotika krever regulering, men kriminelle miljøer lar seg aldri regulere. Og ikke alle stoffer vil bli legalisert. Dermed vil kriminelle fortsatt selge de sterkeste stoffene.

Rusproblemet blir ikke mindre av legalisering.

Det vil også alltid være et marked for cannabissalg som ikke kan fanges opp ved en legalisering, for eksempel et marked som retter seg mot dem som ikke er gamle nok til å få kjøpe hasj og marihuana lovlig.

For det andre: legalisering vil føre til økt aksept. Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, har rett når han sier at spørsmålet handler om verdier. Økt tilgjengelighet fører til økt bruk. Rusproblemet blir ikke mindre av legalisering.

En fersk «Ung i Oslo»-undersøkelse bekrefter at forbruket av alkohol og cannabis er betydelig større på Oslo vest enn på Oslo øst. Jeg tror mye av det handler om drikkekultur og normer. Jeg er selv oppvokst på Holmlia og er avholdsmann. Og det gjelder ikke bare meg. På Holmlia er det flere guttegjenger hvor alle er avholds. Jeg sier ikke at det er slik overalt på Holmlia, men avholdskulturen er mer utbredt der enn i andre deler av byen.

Flytter vi på normer og aksept, som å legalisere cannabis, da flytter vi også på forbruket.

For det tredje, og det er kanskje mitt viktigste poeng: problemene med ungdomskriminalitet er så komplisert og sammensatt at man aldri kan påstå at det finnes én enkel resept mot alle problemene. Narkotika spiller en viktig rolle. Men det gjør også foreldrene, skolen, fotballtreneren og ikke minst politiet. Alle disse må gå sammen for å skape trygghet i lokalsamfunnet. Tiltak som kan styrke fritidsaktiviteter, gi en bedre skole, bedre helsetilbud for ungdom og ikke minst arbeid til ungdom som står utenfor, må til for å snu utviklingen.

En legalisering av cannabis vil ødelegge mer enn det vil løse problemene med ungdomskriminaliteten i Oslo.

