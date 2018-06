Politiet er bekymret for ungdomspartienes legaliseringspolitikk

En legaliseringsvind har blåst over flere av ungdomspartiene den siste tiden.

– Denne politikken bommer. Vi vet at økt tilgjengelighet gir økt bruk, sier politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold i NRKs Politisk kvarter onsdag.

Etter helgens landsmøter i Unge Høyre og Sosialistisk Ungdom, åpner et flertall for at det skal bli lovlig å selge, kjøpe og bruke cannabis i Norge.

– Vi må innse at rusdebatten til nå ikke har fungert, sier første nestleder i Unge Høyre Daniel Skjevik-Aasberg.

Ønsker preventiv effekt

Unge Høyre og Sosialistisk Ungdoms vedtak tar utgangspunkt i å erstatte straff med rehabilitering og behandling for rusmisbrukere.

De mener heller ikke politiet skal bruke ressurser på å forfølge dem som bruker narkotika til eget bruk.

Sjøvold mener ikke det ene må utelukke det andre.

– Vårt utgangspunkt er å unngå at mennesker kommer inn i rusmisbruk. Det må være mulig å sørge for at rusmisbrukere får hjelp, samtidig som at de som møter fristelser i begynnelsen av livet vet at dette er straffbart. Det må ha en preventiv effekt, sier han.

INGEN ENDRING: Unge Høyres leder Sandra Bruflot og statsminister Erna Solberg var i helgen på ungdomspartiets landsmøte på Gardermoen. Solberg sier i ettertid at legaliseringsforslaget ikke vil påvirke moderpartiets politikk. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Daglig jobber politiet på gaten med mennesker som har et liv påvirket av rus, forteller Sjøvold.

– Disse menneskene lever ikke gode liv, og vi ønsker dem en adekvat behandling. Men da er det viktig at ikke unge rekrutteres inn i dette miljøet, hvor cannabis kan være en inngangsport til andre stoffer, sier politimesteren.

– Undersøkelser viser at én av fire har prøvd hasj eller cannabis, og det er jo ikke slik at alle disse menneskene tester tyngre stoffer av den grunn?

– Mange har et kontrollert forhold til det, men det er verdt å beskytte ulovlig bruk når en del havner i elendigheten. Regulering, få det kjøpt og solgt over disk gjør ikke rusproblemet mindre, sier Sjøvold.

Mener man er disponibel i kriminelle miljøer

Etter en voldsom økning i kriminalitet og grovere vold blant de yngste lovbryterne, innrømmet politiet i våres at de har mistet evnen til å få tenåringene ut av kriminalitet.

Gjengproblematikken i Oslo har også vært mye diskutert denne våren, hvor politiet også har hasteansatt 86 nye stillinger i Oslo.

– Politiet sier selv at disse gjengene selv tjener mye på å selge hasj. Er det ikke en god idé å fjerne denne inntektskilden fra dem?

– Vi prøver å stoppe hasjen der den selges ut fra. Det vil være merkelig om gjengproblematikken i Oslo skal gjøre at man legaliserer cannabis og dop i Norge, på steder hvor det ikke finnes gjenger som har dette. For å si det mildt syns jeg det argumentet er overfladisk, sier Sjøvold.

SKAPER GROBUNN: Daniel Skjevik-Aasberg, første nestleder i Unge Høyre, mener regulert salg av hasj og cannabis kan hindre grobunn for kriminalitet.

Til tross for politiets advarsler, handlet debatten under Unge Høyres landsmøte i helgen heller om hvor liberale de skulle være.

Et forslag om full legalisering av all narkotika ble nedstemt med bare to stemmer, og ungdomspartiet gikk inn for å legalisere, og strengt regulere, lettere narkotiske stoffer.

– Jeg er ikke nødvendigvis for at folk bruker cannabis, og jeg er imot narkotika og vekst. Men vi må anerkjenne at rusdebatten vi har ført til nå ikke har fungert, sier Daniel Skjevik-Aasberg.

Et stort, uregulert marked med bruk og omsetning av narkotika, er noe Skjevik-Aasberg er god grobunn for kriminelle miljøer.

– Du kan kjøpe narkotika nesten hvor som helst, 24 timer i døgnet. Forskningen viser at når du møter kriminelle nettverk, så introduserer bakmennene deg for tynge stoffer og du er lettere disponert for å prøve det, sier nestlederen og legger til at løsningen er å få dette inn i regulerte former.

AUF: – Kan oppstå konkurranse

AUF er et av ungdomspartiene som har stilt seg negativ til legalisering.

– Det siste vi skal gjøre er å åpne for legalisering og bruke rusmisbrukere som et påskudd for dette. Disse menneskene trenger overdose-team i alle kommuner og en garanti for et sted å bo, sier AUF-leder Mani Hussaini.

– Man har ingen bevis på at regulert kjøp og salg beviser at det vil få ned kriminaliteten. Tvert imot kan dette oppstå parallelt med det kriminelle nettverket som kan konkurrere på pris og tilgjengelighet, fortsetter han.