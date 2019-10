Læren om livet

I et innlegg på NRK Ytring 14. oktober kritiserer spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi Eystein Victor Våpenstad Kronprinsparets Fonds Flyt-program basert på en setning fra Kronprins Haakon i møte med ungdommer i Drammen forrige uke.

Vi er glade for engasjementet for forskningsbasert tilnærming til hvordan man jobber med unge og frafall. Dette engasjementet deler vi.

Flyt tilbyr aktiviteter og fellesskap på en gratis fritidsarena for unge som har lyst til å være med. Forskning viser at overgangen fra ungdomsskole til videregående skole kan være en vanskelig periode for mange, og at vi kan bidra til å redusere det store frafallet skole ved å støtte dem i denne fasen.

Flyt er ikke et program for «positivt selvsnakk», slik Våpenstad synes å legge til grunn.

I Flyt lærer ungdom i 10.-klassealder ulike strategier for å kunne mestre livet bedre. Det kan være til hjelp i overgangen til videregående skole. Flyt er et åpent fritidstilbud for alle og er ment som et positivt supplement for dem som har lyst til å være med.

Det erstatter selvsagt ikke behovet for oppfølging og tiltak for ungdom som har alvorlige problemer.

Gjennom ti temaer over 80 timer får ungdommene i Flyt aktiviteter og øvelser som kan bidra til å styrke deres sosiale og emosjonelle kompetanse og gi dem en god start på veien videre.

Ungdommene lærer blant annet om sammenhengen mellom tanker og følelser, stressmestring, egne og andres styrker, kommunikasjon og relasjoner.

Flyt er utviklet av Kronprinsparets Fond i faglig samarbeid med Voksne for Barn, på bakgrunn av innspill fra ungdom, forskere, organisasjoner og praktikere.

Det er nettopp Kronprinsparets mange møter med ungdom som har møtt på utfordringer i livet som er bakgrunnen for ønsket om å gjøre et bidrag for å styrke ungdom.

Forskningsstiftelsen Fafo har intervjuet ungdom for oss, og følger også programmet for å evaluere og utvikle effekt. Etter tester i Hurdal og Sarpsborg, gjennomføres det nå i Drammen, Sarpsborg og Søndre Land. Målet er å gjøre Flyt til et attraktivt og nyttig program for ungdommer i Norge.

Flyt har et eget og bredt sammensatt faglig råd, og alle erfaringer som gjøres blir brukt til å forbedre programmet.

Vi er glad for at mange er opptatt av at ungdom skal ha det bra og lytter til alle gode innspill.