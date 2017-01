La ikke hjertet bli grepet av angst

Pastorer fra Las Vegas og omegn ber med daværende presidentkandidat Donald Trump under et besøk til International Church of Las Vegas og International Christian Academy i oktober 2016. Om tre dager innsettes han som president, men våre hjerter må ikke bli grepet av angst. Vi må ha is i magen og et klart hode, skriver Henrik Syse.

Foto: Evan Vucci / Ap