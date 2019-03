For fire år siden havnet Frp under 10 prosent oppslutning ved kommunestyrevalg for første gang siden 1991. For tredje måned på rad ligger de an til å gjenta bedriften ved høstens valg.

Frp får kun 7,3 prosent oppslutning på Norstats måling for NRK og Aftenposten. Det er første gang i år at vår dekning, også denne analysen, ser mer på kommune-tallene enn hva velgerne sier de ville stemt ved stortingsvalg (se kort avsnitt nederst for detaljer).

Frp sliter i storbyene. Litt varierende hva angår partiets organisasjon, oppslutning og politiske synlighet. Å havne i skyggen av ordførerkampen mellom Ap og Høyre er for eksempel med på å gjøre partiet mindre aktuelle i en rekke byer sammenlignet med partiets rolle i rikspolitikken. Talentutvikling og rekruttering har det enkelte steder skortet på. I Bergen er partiet nok en gang i en dyp indre konflikt. Hovedproblemet er likevel en oppslutning godt under eller rett rundt 10 prosent i de mest folkerike kommunene.

Kommunebarometer mars 2019 Periode 26/2–4/3. 653 intervjuer. Feilmarginer fra 1,3–3,6 pp. Parti Endring +0,0 R 3,3 % +0,0 +0,5 SV 5,7 % +0,5 −1,7 AP 29,6 % −1,7 −0,3 SP 10,8 % −0,3 +1,5 MDG 6,1 % +1,5 +0,5 KRF 5,3 % +0,5 −0,1 V 2,7 % −0,1 +1,4 H 25,8 % +1,4 −1,7 FRP 7,3 % −1,7 +0,0 Andre 3,4 % +0,0 Kilde: Norstat

Frps velgere fra kommunevalget sist går i stor grad til Høyre (18 prosent), mange setter seg på gjerdet (16 prosent) og utgjør dermed et stort mobiliseringspotensial for Frp det neste halvåret frem til kommunevalget i september. Partiets lojalitet er denne måneden på 57 prosent, mens snittet for årets første tre måneder, på spørsmål om kommunevalg er 65 prosent.

De tre første månedene i kommunevalgåret har Frp ligget 3–5 prosentpoeng under stortingsoppslutningen sin samme måned når man spør om lokalvalget. For mars er avstanden 4,8 prosentpoeng. Det er størst forskjell målt i prosentpoeng, for samtlige parti på Stortinget.

Fristen for å stille lister i landets kommuner er først 1. april, så partiene og ikke minst velgerne vil være mer og mer bevist lokalpolitiske forhold desto nærmere valgdagen man kommer.

Arbeiderpartiet

Marsmålingen er den første av årets kommunebarometre fra Norstat for NRK/Aftenposten hvor Ap får under 30 prosents oppslutning med 29,6 prosent.

Ap ligger lavere ved uvektede tall, men altså høyere ved spørsmål om kommunevalg enn ved stortingsvalg. At lokalpolitikerne i mindre grad enn stortingsgruppen og partiledelsen straffes for de interne problemene i partiet siste år, kan være en mulig forklaring.

Aps lojalitet ved kommunevalg ligger for tredje måned på rad rett over 70 prosent.

Ap mister noe flere velgere til Sp enn til Høyre, og noe mer til SV enn til Rødt ved spørsmål om kommunevalg.

Aps valgkamp mot Høyre i ordførerdueller i byene, Sp i ordførerduell i distriktene og Rødt/SV i kamp om LO-medlemmer kan bli et krevende sprik for partiet i høstens valgkamp, men her ligger også hele muligheten til å vokse over 30 prosent.

Ap gjorde et godt kommunevalg sist, både i oppslutning og ordførerkjeder, og sammenlignes i år mot dette.

KrF og Venstre

Venstre får kun 2,7 prosent oppslutning ved spørsmål om kommunevalget og enda mer begredelige 1,9 prosent oppslutning ved spørsmål om stortingsvalg.

KrF får 5,3 prosent i kommunemålingen og tangerer sperregrensen med 4,0 prosent i stortingsmålingen.

De to regjeringspartiene gjør det altså begge bedre ved spørsmål om kommunevalg, hvilket kan tyde på at partiene lokalpolitikere straffes mindre for Frp-samarbeidet i regjering, enn man gjør ved spørsmål om stortingsvalg. Partiene kan samtidig være noe sårbare for at man må klare å stille liste i flest mulig kommuner for å få like god «dekning» som ved et stortingsvalg.

Venstre har kun 32 prosent lojale velgere fra forrige kommunevalg, KrF har 67 prosent. Denne forskjellen er stor for de to partiene mange ser på som å være litt i samme båt. Det understreker alvoret i Venstres situasjon.

Andelen usikre velgere er likere, 18 prosent av KrFs velgere fra sist og 20 prosent for Venstre.

SV og Rødt

Denne målingen viser at Rødt og SV kan vokse samtidig.

Så lenge begge partiene kan vokse, spesielt drevet frem av tidligere Ap-velgere.

Partiene har begge et mobiliseringspotensial i form av usikre velgere fra sist på rundt 10 prosent.

Høyre:

Høyre ligger an til å gjøre det bedre enn sist kommunevalg med en fremgang på 2,6 prosent fra 15-valget til 25,8 ved denne målingen. Nivået er også 1,4 prosentpoeng over februar-oppslutningen ved spørsmål om kommunevalg.

Høyre henter særlig velgere fra Ap og Frp.

Partiet vektes ned fra råtallene, hvilket indikerer en mulig større oppslutning.

Etter Sp er Høyre det partiet med størst lojalitet fra sist kommunevalg til nå.

MDG

MDG gjør en god måling og måles for første gang i år til over 6 prosent oppslutning ved kommunevalg.

Det er i hovedsak tidligere Venstre-velgere og høy lojalitet som forklarer oppslutningen.

Senterpartiet

Senterpartiet har som uttalt mål å bli større enn Frp ved valget 9. september.

Partiet ligger i mars, som i februar og januar, an til å klare dette med godt over 10 prosent oppslutning, nå 10,8 prosent.

Sp ligger noe over dette nivået på Norstats råtall og noe høyere ved spørsmål om stortingsvalg.

Trine Skei Grande ser 1-tallet når man spør om stortingsvalg, mens ved kommunevalg er det vel så ille for Frp og Siv Jensen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Kort om stortingstallene: