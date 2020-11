Widerøe reklamerer for konkurrentene sine: – Nei, det har ikke rablet for oss

Vanligvis er konkurransen mellom flyselskapene verden over knallhard. Priskriger og lavpriskalendre er kjente markedsstrategier for å få flere kunder.

Men det å be folk om å fly med konkurrenten er en ny vri. Tirsdag tok Widerøe nettopp det steget, og inspirasjonen kommer fra Burger King som gjorde det samme.

– Vi har et lite stunt ute i sosiale medier hvor vi oppfordrer nordmenn til å fly. Om de ikke skal fly med Widerøe, så velg i hvert fall ett av de andre flyselskapene og støtt opp om bransjen på den måten, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli til NRK.

– Må støtte hverandre

Reklamen har allerede fått over tusen likes på Facebook, og flere av kommentarene uttrykker seg positivt til hvor tilsynelatende solidariske flyselskapet er med sine konkurrenter.

Solli forklarer at det er viktig å bidra til at luftfartsnæringen holder seg i lufta og ikke deiser i bakken finansielt i tiden som kommer.

– Mange har sikkert fått med seg en bransje som sliter på samme måte som transportbransjen og reiselivet. Det er akkurat derfor vi må støtte hverandre. Vi har blitt inspirert av Burger King som var ute i går kveld og sa at man burde spise en burger på McDonald's også.

Kommunikasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli. Foto: Widerøe

– Men er dere bekymret for at det er oppblomstring av korona i Norge nå?

– Det er dessverre en oppblomstring, men allikevel er det noen som må ut og reise for å komme seg til jobb eller sykehus og andre årsaker. Da må man ikke glemme at det er fly som går, sier hun og fortsetter:

– Vi oppfordrer rett og slett fly som transportmiddel. Akkurat nå har vi strenge retningslinjer som vi selvfølgelig skal overholde, men det å fly er ansett som veldig trygt.

– Dere har ikke nevnt Wizz Air?

– Vi nevner mange flyselskap. Skulle vi nevnt alle flyselskapene, så hadde den posten blitt altfor lang å bruke i sosiale medier.

Konkurrentene takker

Noen vil kanskje lure på hvorfor de nevner akkurat Norwegian i tittelen, og ikke eksempelvis SAS, som Widerøe tidligere har hatt et samarbeid med.

Også det har selskapet tenkt på.

– Vi valgte Norwegian for å understreke at dette gjelder alle våre konkurrenter.

Informasjonsdirektør i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen, kommer med en kort og presis kommentar om hva de mener om stuntet fra Widerøe.

– Det synes vi er veldig hyggelig og raust av Widerøe, sier han.

Også SAS takker for drahjelpen.

– Dette er en sympatisk hilsen til gode kolleger i luftfarten, og oppfordringen om å bestille en flybillett stiller vi oss gjerne bak, sier pressesjef John Eckhoff til NRK.

Han understreker at Widerøe og SAS har en forhistorie som strekker seg langt tilbake i tid og at de fortsatt har et godt samarbeid.

– Det er uten sidestykke den mest alvorlige situasjonen for luftfarten noensinne, og det er fint at Widerøe beholder humøret og heier på konkurrentene. Vi heier med.

– Vil ha null effekt

Omdømmeekspert Trond Blindheim ved Høyskolen i Kristiania. tror neppe kampanjen sørger for en særlig økning i salget av flybilletter.

– De forteller noe alle vet fra før og de gjør det for å redde arbeidsplasser og for å gjøre folk oppmerksom på at bransjen sliter.

Blindheim mener både pandemien og miljøhensyn gjør at folk vil fly mindre også i fremtiden.

– Det er mulig at kampanjen kan virke litt sjarmerende, men jeg tror ikke det kommer til å få noen som helst effekt. Det er så mange andre samfunnsaktører som oppfordrer oss til å ikke reise med fly.

– Jeg har ingen tro på det å oppfordre til praktisk solidaritetsarbeid ved at folk skal fly. Det er liksom mot alle råd når det gjelder både klima og pandemi. Man skal helst ikke reise så mye.