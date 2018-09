Ja til mer sex og mindre slakt

Folkeopplysningens strålende program om miljø- og helseproblemer knyttet til norsk kjøttproduksjon ble for mye for Arne Hjeltnes. Han synes det er trist at folk heller vil oppleve sex enn slakt på TV.

Det morsomme med reaksjonære gubber som Arne, er at de sjelden forstår selv at de er det. Hjeltnes drømmer om en tid da menn var menn, da familien kunne samles rundt slakting, sex var sånt man ikke snakket om og mor sto på kjøkkenet. Den tiden kommer heldigvis ikke tilbake. I et åpnere og mer empatisk samfunn har slakt blitt dårlig underholdning. Vi orker ikke engang å se på det.

De fleste av oss har mer sex enn vi dreper dyr, men vi er tett nok på begge deler til at vi vet hva som er morsomst. Kanskje er du ikke så gammel som du tror, Arne: Prøv litt sex igjen, så vil du merke at det er like gøy som å slakte.

Det er mye det er lett å være uenig med Hjeltnes om. I det ene øyeblikket fastslår han at det er over en million sauer i Norge. I det neste mener han at ” ... naturen har gitt oss denne gåva.”

Arne: Det er ikke naturen som har plassert en million sauer i norsk utmark. Industriell kjøttproduksjon er like unaturlig som det er miljøfarlig. Det er jo det NRKs program handler om. Det er fælt nok at det ligger an til en overproduksjon av 5.400 tonn svin i 2019 (og store mengder sau) om ikke Arne Hjeltnes i tillegg skal gi naturen skylda for det.

Hjeltnes har rett i én ting:«Forbrukarsamfunnet har gjort det så enkelt for oss å gløyma opphavet <til kjøtet.>».

Men han glemmer selv hvem som nekter oss informasjon om hvor kjøttet kommer fra. Som Folkeopplysningen fastslår, viser forskning at kjøttkonsumet går dramatisk ned hvis kjøttreklamene har bilder av dyr: De er en ubehagelig påminnelse om hvor kjøttet kommer fra.

Kjøtt- og melkereklamene har derfor blitt absurd virkelighetsfjerne: Blå stratos-kuer, geiter som synger «Simply the best» ved fjorden og kyr som spiser Kvikklunsj på vinterfjellet. Og det har vært bilder av glade barn på leverposteiboksen så lenge noen kan huske – selv om det stort sett ikke er barnelever i posteien.

Kjøttbransjen gjør alt den kan for å stanse informasjon om kjøttets miljøfiendtlige og uetiske opphav. For eksempel har over 10.000 nordmenn nå skrevet under et opprop mot smertefull gassing av griser før de kvernes opp og stappes til pølser. Nortura møter kampanjen med øredøvende stillhet.

Kjære «Matentusiast og næringslivsmann» Arne Hjeltnes: Det er hyggelig at du mener vi må huske hvor kjøttet kommer fra. Og at slakteribransjen må bli ærligere. Snakk gjerne med dine venner i næringslivet. Få dem til å trykke bilder av lever på leverposteien, og få noen kyr på bås inn i reklamene. Kanskje du kunne ordne med noen live-kameraer på et slakteri også. Hver eneste vegetarianer og dyrevenn i Norge vil takke deg. Eller vil du likevel heller ha reality-sex på TV?