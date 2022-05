Ingen superkraft

I en artikkel på nrk.no nylig kunne vi lese om Kahoot-gründer Johan Brand, som beskriver ADHD som en superkraft.

At ADHD ikke er negativt for alle, ble også tematisert i kronikken «Propellene blant oss». Tekstforfatter Martin Moe Dyrdal skriver at han elsker «å klekke ut nye konsepter og samhandle med andre mennesker». Han ville ikke vært ADHD foruten.

Vi skal heie på og løfte fram de gode eksemplene. Vi skal klappe folk på skulderen og si at «alle er mer enn diagnosen sin».

Samtidig er ikke disse erfaringene representative for flesteparten av våre medlemmer. Problemene de har, medfører sjelden at vi råder dem til å prøve seg som gründere.

Mennesker med ADHD har en høyere risiko for skjevutvikling.

Det trenger ikke bare være negativt å ha ADHD, men det bringer ikke nødvendigvis med seg et stort komisk talent, innovasjonskraft og overskudd. Å skape sin egen bedrift, hotellkjede eller å lede et TV-program er noe de færreste av oss gjør, uavhengig av diagnose.

Forskning på ADHD tegner et langt mer nyansert bilde av menneskene bak diagnosen.

Mennesker med ADHD har høyere risiko for å bli mobbet på skolen, oppleve utenforskap, skoledropout, skolevegring, uførhet, avhengighetsproblematikk, kriminalitet, økonomiske problemer, psykiske lidelser, for tidlig død og selvmordshandlinger.

Nylig gjennomført ADHD Norge en omfattende levekårsundersøkelse blant voksne med ADHD. Funnene, som publiseres om noen måneder, er nedslående.

Hver gang vi legger ut noe i sosiale medier om disse utfordringene, får vi høre fra voksne med ADHD at vi svartmaler situasjonen.

Vi mener likevel det er viktig å påpeke at mennesker med ADHD har en høyere risiko for skjevutvikling. Vi vil at alle skal få de samme mulighetene og at dette målet ikke er umulig. Med forståelse, tilrettelegging og kompetanse kommer vi langt.

Forskning på ADHD tegner et langt mer nyansert bilde av menneskene bak diagnosen.

Jeg har møtt mange som sliter med plagsomme symptomer og tilleggsvansker med diagnosen sin. Det er sjelden de står fram og gir dette et ansikt.

Kanskje er det ikke disse historiene vi vil presentere for barn som sliter med å med få venner og som ikke fikser skolen, når de spør hva det betyr at de har ADHD.

De siste årene har det vært en stor økning i henvendelsene til spesialisthelsetjenesten for å få ADHD-utredning og hjelp. Forestillingen om at ADHD er superkraft blir dermed enda viktigere å korrigere nå.

Jeg kunne ønske at alle dere med ADHD der ute, tok mer kred for det som faktisk virkelig eies av dere selv, nemlig personligheten. Alle egenskaper som du har, om du er kreativ, morsom eller har masse gode idéer, behøver ikke tilskrives ADHD-diagnosen.

Hvis du er morsom, så er det du som er morsom, ikke diagnosen din.

Les også: