Jeg er lykkelig over å slutte meg til dere i dag, i det som vil gå inn i historien som den største demonstrasjonen mot språklig unøyaktighet i nasjonens historie.

For ti år siden grunnla en stor nordmann, Per Egil Hegge begrepet forholdismen.

Dette betydningsfulle begrepet ble en håpets ledestjerne for millioner av mennesker som hadde fått redusert livskvalitet av «i forhold til.»

Forholdismen ti år etter

Begrepet oppstod som et frydefullt morgengry for å bevisstgjøre menneskeheten om den meningsløse over- og feilbruken av «i forhold til.»

Begrepet skulle føre menneskeheten trygt tilbake til den opprinnelige bruken; sammenlikning. Forholdismen skulle fungere som medisin mot bakterielle angrep på preposisjoner og tekstbindinger.

Jeg har en drøm om at denne nasjonen en dag vil reise seg språklig

Bort med Erna Solbergs — Pakistan er et veldig viktig land i forhold til freden i verden. Det statsministeren sier her er at Pakistan er viktigere enn verdensfred. Hun mener selvsagt at Pakistan er et veldig viktig land for verdensfred.

Bort med Jens Stoltenbergs — Tiden er kommet til at vi bidrar i forhold til å redusere utslipp av klimagasser. Nei, nei, nei.

Begrepet skulle gjøre menneskeheten bevisst dens språklige synder og hjelpe dem tilbake til sin reneste språkform.

Ti år senere herjer fortsatt «i forhold til»-epidemien i Norge. Ti år senere utviskes presiserende nyanser fra tradisjonelle preposisjoner med ett eneste universaluttrykk. Ti år senere skal alle tenkelige forhold glattes over og bindes sammen med kun ett forhold.

Ti år senere tvinges mennesker til å forlate vante omgivelser fordi budskapene oppløses av forholdismen. Ti år senere må folk gi opp livslange vennskap og ekteskap fordi gapet mellom bevisste og ubevisste språkbrukere har blitt for stort.

Ti år senere lever presise språkbrukere på en øde øy av fortvilelse, midt i et hav av språklig unøyaktighet.

Derfor er vi her i dag for å kaste lys over skamfulle forhold!

Tiden er inne

Vi har kommet sammen til dette helligholdte mediet i dag for å minne Norge om hvilken tvingende nødvendighet som ligger i å formulere seg klart. Dette er ikke tiden for å bevilge seg luksusen med «å ta språket med ro,» eller å ta den beroligende medisinen «språket utvikler seg.»

Tiden er inne for å innfri løftene om et språk som tydeliggjør avsenderens budskap.

Tiden er inne for å stige fra den mørke forholdisme-dalen opp på den solbelyste stien med språklig punktlighet. Tiden er inne for å løfte nasjonen opp fra kvikksand av språklig grums, opp på den velformulerte klippe. Tiden er inne for å gi alle som er rammet av forholdsimen tilbake livskvaliteten!

Og selv om vi står overfor språklige prøvelser både i dag og i morgen, har jeg fortsatt en drøm.

Jeg har en drøm om at denne nasjonen en dag vil reise seg språklig og leve opp til den sanne betydningen av læreplanen i norsk: «Å kunne skrive norsk er å uttrykke seg på en hensiktsmessig måte.»

Jeg har en drøm i dag

Jeg har en drøm om at mine barn en dag skal leve i en nasjon der de kan bevege seg fritt uten å måtte ta forholdsregler. Jeg har en drøm om at ingen mann eller kvinne noensinne må bruke av sin dyrebare tid på å dekode hva avsenderen egentlig mente med «i forhold til».

Jeg har en drøm om at en dag, nede på Stortinget – med dets sløve politikere, med statsministre som lar ord som «fokus,» «bærekraftig,» og «i forhold til» renne som harskt smør fra leppene – en dag nede på Stortinget skal politikere kunne stå på talerstolen og holde de mest velformulerte og forståelige taler til folket.

Jeg har en drøm i dag!

En himmel i forhold til stjerner

Dette er mitt håp, og dette er den troen jeg kommer hit med i dag.

Med denne troen skal vi klare å arbeide sammen, slåss sammen, være plagsomme sammen, stå opp for språklig livskvalitet sammen, i visshet om at vi en dag vil få slutt på meningsløs over- og feilbruk av «i forhold til».

Vi er i gang med å skrive historie i Norge

Og dette skal være dagen. Dette skal være dagen da alle barn kan synge: «En himmel full av stjerner, blått hav så langt du ser.» Og ikke: «En himmel i forhold til stjerner, blått hav i forhold til så langt du ser».

Først når dette skjer, når vi lar nøyaktigheten og presisjonen ringe fra hver landsby og hver grend, fra hver bygd og hver by, nærmer vi oss dagen da alle Guds barn, barn fra alle språk, kan ta hverandre i hendene og love hverandre at vi alltid skal si fra til dem som bruker «i forhold til» galt. Da kan vi snart synge:

Endelig fri! Endelig fri!

Takk, allmektige Gud, vi er endelig fri!

Takk til Bjørn Magnus Berg for tips til oversetting av Kings berømte tale fra boka «Talens makt. Maktens taler»