Gi meg en Hegerberg-drakt!

Da jeg var liten, hadde jeg ikke hørt om en eneste kvinnelig fotballspiller. Til tross for at jeg starta på fotball som seksåring.

Jeg hadde bare hørt om hvor gode Ødegaard, Messi og Ronaldo var.

Kalenderen av Ødegaard var på plass over sengen min, og jeg hadde navnet hans på drakta mi.

Jeg hadde aldri hørt eller sett noe om kvinnene. ​

Hver gang jeg går i en fotballbutikk, ser jeg kun plakater og salgsvarer, «merch», av menn som Messi og Ronaldo. De har jo til og med sine egne modeller i fotballsko.

Hvor er plakatene og T-skjortene av Hegerberg, verdens beste fotballspiller? Jeg ser aldri Hegerberg eller noen andre gode damespillere på kommersielle fotballprodukter, «fotball-merch», selv om Ada til og med har fått Gullballen, som den første kvinnen i historien.

Hvorfor er det egentlig slik? ​

Jeg ønsker å nå langt med fotballen min. Derfor er det viktig for meg at TV-kanalene viser flere damekamper, skriver kronikkforfatteren, som spiller på Skeids jentelag. Foto: Privat

«Man tjener mer med bilde av mennene på T-skjortene» prøver mange å forklare seg med, men er det sant? De mannlige fotballspillerne er jo mer kjent, men det kan jo forklares med at man vokser opp med å bare se «merch» og kommersielle produkter av herrene.

Jeg trodde at jeg måtte trene med gutta for å ha sjans til å bli god. Heldigvis vet jeg bedre nå.

Hvis vi får flere av de kvinnelige spillerne på «merch», så får unge jentespillere noen å se opp til. Det kan skape engasjement hos flere jenter til å ville komme til topps i fotballverdenen.

Om jeg som liten jente hadde visst at Ada Hegerberg var en dyktig damespiller, hadde jeg selvfølgelig valgt hennes navn på drakta fremfor Ødegaard. ​

Drakta med Ødegaard var selvsagt på plass på alle fotballtreninger. Fordi jeg var god for alderen, ble jeg derfor også kalt «Ødegaard». Dette var med på å styrke tankene mine om at jeg måtte trene med gutta for å ha sjans til å bli god.

Heldigvis vet jeg bedre nå, og gleder meg til å ta på meg den nye drakta med «Hegerberg» på. Og hvem vet, kanskje det blir mitt nye kallenavn? ​

Kjønnsforskjellene i fotballverden er altfor store. Selv om det har blitt litt bedre, er det langt ifra optimalt for damene sin del. Ada Hegerberg får for eksempel bare 0,3 prosent av den årslønnen Messi får. Det er jo bare helt tullete!

Vi burde heller hedre Ada for hva hun har gjort innenfor fotball.

Dette burde vi fikse med stil. Vi lever jo ikke i middelalderen lenger. ​

Jeg ønsker å nå langt med fotballen min. Derfor er det viktig for meg at TV-kanalene viser flere damekamper, slik at jeg kan se hvordan de beste damene spiller. Hvis jeg kan se de spille, får jeg se hva jeg må strekke meg etter for å bli god.

Det er også viktig at firmaer og produsenter, som Nike og andre, lager flere kommersielle produkter med Ada og de andre damene. Det er jo bare forferdelig rart hvordan den eneste plakaten jeg har på rommet mitt med damene, er autografene jeg fikk av kvinnelandslaget når jeg traff dem.

Altså måtte jeg skaffe meg min egen «merch» fra damene.

Ada er en god spiller og hun tør å stå opp for sine egne meninger i fotballverdenen.

Jeg ville kjøpt «merch» med Ada på, fordi hun er en god spiller og fordi hun tør å stå opp for sine egne meninger i fotballverdenen. Med flere unge jenter som ønsker å komme til topps, kan norsk fotball nå langt!