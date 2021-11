Markedene faller over hele verden etter at man har oppdaget en ny virusvariant i Sør-Afrika.

Den nye virusvarianten, som kalles B. 1.1.529, har ført til enorm smitteoppblomstring i Sør-Afrika de siste fire til fem dagene.

Varianten har 32 mutasjoner, som er uvanlig høyt. Til sammenligning har delta-varianten to mutasjoner og beta-varianten tre.

Foreløpig vet man lite om hvor dødelig den nye mutasjonen er, eller hvor godt vaksiner beskytter mot den.

Likevel tar ikke investorene noen sjanser nå, og selger unna aksjer:

Oslo Børs faller godt over 2 prosent . Det er . Det er bredt fall på de internasjonale børsene også , både i Europa, Asia og fremtidsindeksene i USA

Oljeprisen faller kraftig. Den nye virusvarianten skaper bekymring knyttet til oljeetterspørselen, fordi risikoen for nye reiserestriksjoner og nedstengning øker. Da kan det også bli mindre behov for olje.

Flyaksjer faller mer enn markedet. Både Storbritannia og Singapore har stanset innreise fra Sør-Afrika og en del naboland. EU-kommisjonen vil også foreslå å stanse flyreiser fra regionen.

Den norske kronen faller. Når det er mye turbulens i markedet flykter ofte investorene til tryggere havner, som den amerikanske dollaren.

Børsene i Asia falt kraftig i natt Foto: Eugene Hoshiko / AP

Den store usikkerheten

Er det er noe man virkelig har vært redd for når det gjelder den økonomiske gjeninnhentingen, så er det en ny runde med nye nedstengninger.

Det minste tegn til at en ny runde er i gang, er nok til at frykten er tilbake. Frykten forsterkes av at børsene, både her hjemme og internasjonalt har steget kraftig denne høsten – til stadig nye rekorder.

Oslo Børs nådde et nytt toppnivå tidligere denne måneden. Da er det mange investorer som nå benytter anledningen til å sikre seg gevinster, når fremtiden plutselig ser litt mindre sikker ut.

Starten på et stort fall?

Så til det store spørsmålet: Er dette starten på et stort fall i markedene?

De fleste ekspertene er enige om at det er for tidlig å slå fast. Vi vet foreløpig altfor lite om den nye virusvarianten. Mer informasjon om hvor godt vaksiner beskytter mot den - vil være viktig for hvordan myndigheter verden over nå vil opptre.

Men det er liten tvil om at en ny runde med nedstengninger nå, vil vanskeliggjøre gjeninnhentingen i verdensøkonomien.

Det er allerede en alvorlig krise i de globale forsyningskjedene på grunn av koronapandemien.

Vil skape nye problemer

Verden er helt avhengig av de omfattende nettverkene som inkluderer havner, containerskip og lastebiler for å få varer rundt omkring.

Det har hopet seg opp i havner verden over, her fra Port of Baltimore. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Nå er det store forsinkelser og opphopninger her, fordi etterspørselen etter varer har kommet raskt og kraftig tilbake.

I tillegg har den internasjonale flybransjen ligget nede med brukket rygg, som har påvirket den delen av varetransporten som vanligvis fraktes med vanlige passasjerfly.

Man kan bare tenke seg til hva en ny runde med nedstengninger kan føre til; nye forsinkelser, økte priser og varemangel. Mange bransjer, som reiselivsnæringen, vil igjen slite kraftig.

Uansett viser børsfallet fredag at usikkerheten knyttet pandemien fortsatt preger oss. Sannsynligvis vil investorene fortsette å være skvetne inn i neste år også.

Det er lite som skaper mer usikkerhet enn ordene «ny nedstengning»