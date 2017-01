Det enkleste er ofte det beste

Informasjonsteknologi forenkler verden. Bank og billetter på nett gjør livet enklere. Mange apper hjelper oss også i hverdagen. Men så ser vi at teknologien også kan brukes for å gjøre verden mer komplisert. «Det enkle er ofte det beste,» sier Rema, men så innfører de en app som gjør at alt dette med priser blir mer komplisert. Det er sikkert også hensikten. Nå blir det ikke lenger så enkelt for VG og andre å undersøke hva matkurven koster.

Den rabatten du får i dagligvarebutikken på julesjokolade er reell. Butikken må sette ned sin fortjeneste for å bli kvitt varene. Om du på vegne av jobben kjøper hundre skrivepulter vil du høyst sannsynligvis be om rabatt. I praksis vil du ha en del av den gevinsten som leverandøren oppnår med en så stor bestilling. Derimot er de generelle rabattene som dagligvarebutikkene tilbyr oss fiktive. Om de ikke er villig til å redusere sin fortjeneste, noe de åpenbart ikke ønsker, så må enhver rabatt tas igjen på andre måter.

Uhyre komplisert

Selvfølgelig, om det bare er du som utnytter rabattmulighetene, kan du få en gevinst ved å be andre dekke kalaset. Men slik er det ikke. Allerede de første dagene var det 600 000 som lastet ned appen til Rema. Alle disse skal ha rabatt. I tillegg skal vi alle være med på å betale for å utvikle, vedlikeholde og drifte appen, samt å dekke reklamen. På sikt må dette tas igjen med økte priser.

«Det enkle er ofte det beste» sier Rema, men så innfører de en app som gjør at alt dette med priser blir mer komplisert.

Som forbruker blir det hele uhyre komplisert. Ikke bare skal vi holde orden på priser mellom forskjellige kjeder, men vi må også håndtere en komplisert rabattordning om vi skal foreta reelle sammenligninger. Nå er dette selvfølgelig ikke nytt. Priskonkurranse er en trussel mot fortjenesten.

I dag, med tilgang til priser overalt, må selskapene gjøre verden mer komplisert, for å forvirre forbrukerne. Jeg skal til München i et bryllup. Turen ned fra Molde koster 974 kroner med Norwegian, 1234 med SAS. Hvilken er billigst? Det er ikke så enkelt å svare på. Skal du ha seteplass, bagasje og betale med kredittkort er SAS absolutt billigst.

Du kan ta styringen

På Rema får du, med appen, ti prosent på de varene du betaler mest for. Ikke verst, ti prosent er bra i en dagligvarebutikk. Hvordan kan Rema ha råd til dette? Ditt problem er at du kjøper langt mer enn ti forskjellige varer. Velger du Solidox Frisk pust slik at denne kommer på ti på topp listen, får du ikke rabatt om du kjøper Solidox Total neste gang.

Priskonkurranse er en trussel mot fortjenesten.

En vanlig forbruker kjøper mange hundre forskjellige varer hvert år. Siden du bare får rabatt på ti av disse vil den gjennomsnittlige rabattprosenten bli langt lavere for de fleste. Et vanemenneske vil komme best ut. Har du barn som vil ha samme type leverpostei hver dag, har du Lofoten fiskekaker til middag en dag i uken og er konsistent i kjøp av tannpasta vil du få bedre rabatt.

Er du taktisk kjøper du ti-på-topp produktene på Rema, frukten på Kiwi – der får du 15 prosent – og andre varer i butikker som ikke kaster bort penger på kompliserte rabattsystemer. Problemet er selvfølgelig om alle er like taktiske som deg, ja da blir rabatten fiktiv.

Tenk om vi bare kunne gå i butikken og handle – tenk om det enkleste var det beste.

