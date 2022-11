Husker du da «strømmekonsertene» gjorde sitt inntog på alle Norges mobiler og hjemmekinoer? Digitale konsertserier som Koronerulling og Brakkesyke ble hyllet, med god grunn.

Kreative ildsjeler som i samarbeid med band og artister over hele landet brakte kultur ut til folket. NRK kunne blant annet melde at forskere mente strømmekonserter har kommet for å bli.

Noen norske artister kunne til og med vise at strømmekonsertene kunne være mer lønnsomme enn «vanlige» konserter. Men strømmekonsertens massive popularitet viste seg å være kortlevd.

Ved utgangen av 2020 var de fleste store gratis-sidene for strømmekonserter erstattet med betalingstjenester, og i dag er det de færreste som snakker om å se på strømmekonserter til helga, eller planlegger digital-festival i fellesferien.

Hvorfor var ikke strømmekonsertene bærekraftige? De manglet noe vesentlig. Køen utenfor lokalet og spenningen i luften. Den gode samtalen med bekjente før konserten starter. Lukten av rommet, og den tette luften som bare stor tetthet av folk kan skape.

Den massive lyden som omfavner publikum idet bandet begynner å spille. Applausen, ropingen, dyttingen, knuffingen, kanskje til og med litt dårlig stemning oppi all den gode. Alt det som skjer i kommunikasjonen mellom publikum, musikere, bartendere, teknikere og selve lokalet alle befinner seg i.

Strømmekonsertene manglet selve konsertopplevelsen.

Ikke bare er konserter hyggelige. Stadig mer forskning peker på de helsefremmende effektene av musikalske møteplasser. Senest i juni kunne et forskningsprosjekt ved Yale-universitetet melde at festivalopplevelser kan gi midlertidige transformative opplevelser.

Over 61 prosent av festivalgjengere følte seg mer knyttet til mennesker, og ble mer villig til å hjelpe fremmede i etterkant av festivalen.

Man blir med andre ord et bedre menneske av å være på festival.

Men du må ikke vente til festivalsommeren, ei heller dra på treningssenter tre dager i uka, om du heller foretrekker mørke lokale med god drikke og støyende musikk.

Fortvil ikke! Stadig flere lykkestudier peker på hvilken posisjon konsertopplevelser kan ha i våre liv. Gjennom å måle hjerterytmen til deltagerne kunne forskere ved Goldsmiths University vise at konsertopplevelser ga dobbelt så store utslag av velvære enn for eksempel Yoga. Helsefordelene ved jevnlige konsertbesøk kunne gi opptil 9 år lengre levetid.

Hjertet lyver ikke.

Hvorfor er det slik? Musikkinstrumentene har alltid vært med mennesker. Til og med neandertalerne brukte fløyter for mer enn 60 000 år siden, og det finnes knapt en religion i verdenshistorien der ikke musikken har en sentral rolle.

Musisering er en naturlig del av det å være et menneske, og konsertopplevelser enten det er i klasserommet, på puben, eller på festivalen er en av de mest tilgjengelige og enkleste måtene å oppnå det på.

Odd Nordstoga spiller inn koronerulling-konsert i ensomhet på Sentralen i Oslo 26. mars 2020. Foto: Heiko Junge / NTB

Likevel er det mange trusler mot den levende konsertens eksistens. Bransjeveteran Julie Forchammer kunne i Klassekampen melde at den pågående strømkrisen vil ha store konsekvenser for helårsarrangørene. Konserter er et strømsluk uten like. Om ikke drastiske grep tas, vil vinteren bli en bokstavelig talt mørk tid med nedstengte konsertlokaler. Enda en gang.

Fire fotografer i fire byer dokumenterte Norges tomme konsertsaler under pandemien. Det blir også en utstilling på Rockheim fra 17. november. Bildet er fra Chateau Neuf i Oslo. Foto: André Løyning

Samtidig øker også prisene på hver enkelt kulturopplevelse. Konsertbilletter har gått opp kraftig i pris i likhet med matvarer, boligrente og andre ting som kanskje tross alt burde prioriteres først.

I sommer kunne til og med flere festivaler melde at dugnadsånden svikter i idrett- og kulturbransjen.

Store arrangementer er avhengig av frivillig innsats for å kunne gå rundt. Nedgangen er kanskje ikke overraskende størst hos de unge, som i etterkant av 2 år med nedstengninger har forandret seg.

Det skjøre økosystemet som konsertlivet er avhengig av, er i ubalanse.

Stadig mer forskning peker på de helsefremmende effektene av musikalske møteplasser.

Å løfte frem musikken og kulturens betydning for samfunnet i en tid som mange opplever som svært usikker og vanskelig, kan føles som et tapsprosjekt.

For uansett hvor mange fine ord som skrives i referater, uttrykkes i kulturmeldinger, i åpningstaler og kronikker, er konserten i en utsatt posisjon.

Hva kan du gjøre? Svaret er like enkelt som det er innlysende: Levende musikk gjør deg til et bedre menneske. Så ta med deg en venn, fiende, kjæreste, ekskjæreste, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre, hvem som helst. Gå på konsert denne uka!

