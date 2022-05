«Humbug» finansierer helse

Farmasøyter er fornøyde med at Kaveh Rashidi i kronikken «Apotekene selger humbug» skiller på apotekenes behov for å tjene penger og farmasøytene som jobber der sin faglighet. At han som lege ikke vet mer om hva som tilbys før reseptskranken og hvorfor, er ikke like imponerende.

Norges Farmaceutiske Forening, Farmaceutene, organiserer de fleste apotekfarmasøytene i Norge. Farmasøyter har bachelor eller master i farmasi og noen har doktorgrad. For å ha et apotek må du ha en farmasøyt.

Ingen apotek vil selge humbug.

Det er apotek i 95 prosent av landets kommuner med åpningstider langt utover andre helseaktører. Du kan komme uten timebestilling og få snakke med en farmasøyt gratis, hele åpningstiden.

Det er et fantastisk tilbud. Vi hjelper deg til å ta vare på deg selv og reduserer feil legemiddelbruk. Dette sparer deg og samfunnet for sykedager, legebesøk og sykehusinnleggelser. Men dette tilbudet koster penger.

Politikerne har bestemt at det skal finansieres med salg av andre helserelaterte produkter. Farmaceutene mener at apotekdrift skal kunne bygge på apotekets kjernefunksjoner: salg av legemidler og farmasøytiske tjenester. Prisen og fortjenesten på apotekets kjernefunksjoner er fastsatt av Statens legemiddelverk. Det er fornuftig. Det sikrer en maksimal pris for deg som kunde.

Inntjeningen på legemidler er for lav til å opprettholde apotektilbudet.

Det som ikke er bra, er at fortjenesten på kjernefunksjonene i apotek er veldig lav. Salg av legemidler lønner seg ikke. Det gjør at apotekeiere som ønsker å ha et godt tilbud, samtidig som de tjener på investeringene sine i apotek, må selge andre varer i tillegg. Det gjelder enten apoteket har en global eller lokal eier.

Ingen apotek vil selge humbug. Det gjøres en grundig jobb for å kvalitetssikre produktene som selges i apotek, men det er tydeligvis ingen garanti for at produktene ikke oppfattes som humbug.

Spørsmålet er hva Rashidi foretrekker: at det selges i et apotek hvor den høyt utdannede apotekansatte farmasøyten opplyser kunden om hva det faktisk er, og la kunden gjøre et opplyst valg, eller at kunden går på en helsekostbutikk og kommer ut igjen med det produktet og fire andre produkter du aldri ville funnet på apoteket.

Farmasøyter er legemiddeleksperter, og er i apotek for å bidra til egenomsorg og riktig legemiddelbruk. Men inntjeningen på legemidler er for lav til å opprettholde apotektilbudet vi har i dag. Det kommer neppe til å endre seg. Men vi må sørge for at det ikke går for langt.

Salg av legemidler lønner seg ikke.

Politikerne har satt ned et utvalg for å se på apotekloven. Så må politikerne bestemme seg for hvor mye vitaminbjørner og hostesaft de vil akseptere for god tilgjengelighet og lave legemiddelpriser.

Uansett hva de bestemmer: Farmasøytene skal være der med faglige råd og for å hjelpe deg med dine legemidler. Vi liker å bli spurt.

Følg debatten: