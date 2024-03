Vet fortsatt ikke når Bergensbanen kan åpne igjen

Det er fremdeles usikkert når Bergensbanen kan åpne igjen. Strekningen mellom Bergen og Vaksdal har vært stengt i nærmere fem dager etter at et godstog med 25 vogner sporet av ved Arna stasjon fredag.

– Jeg har veldig lyst til å kunne gi noen prognoser for når vi skal kunne åpne, men det er rett og slett ikke mulig på nåværende tidspunkt, sier fagsjef i Bane Nor, Lars Rugtvedt.

Tidligere onsdag ble lokomotivet dratt og hentet ut fra Arnanipatunnelen, der ulykken skjedde.

– Vi kommer til å jobbe døgnkontinuerlig for å få åpnet Bergensbanen så fort som mulig. Vi har kalt inn veldig mange ressurser som skal jobbe i skift, og jeg er sikker på at det blir arbeid på Arna stasjon gjennom hele påsken.

Rugtvedt påpeker at de ikke kan gi noen prognoser for gjenåpning, før de har full oversikt over det han kaller «et betydelig skadeomfang».

– Det er omfattende skader på det elektriske anlegget og skinne-infrastrukturen. I tillegg er kontaktledningsanlegget skadet betydelig, og mange komponenter må byttes.

Bane Nor skriver på sine nettsider at de vil komme med en ny oppdatering fredag klokken 23.00.