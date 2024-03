Lokomotivet henta ut av tunnelen

Like før klokka 12 onsdag er lokomotivet henta ut av Arnanipa jernbanetunnel ved Arna stasjon. Bane Nor har jobba med å henta ut lokomotivet sidan tysdag, etter at eit godstog spora av fredag kveld.

– Me har fått lokomotivet ut av tunnelløpet og skal lasta det over på ein bil så me kan få frakta det vekk. Så må me reparera infrastrukturen som er øydelagt i tunnelen og utanfor, seier pressevakt i Bane Nor, Øystein Stavdal Paulsen.

Målet er å få frakta lokomotivet vekk i løpet av dagen. Det er uvisst kor lang tid reparasjonane vil ta og dermed også når den stengde strekninga på Bergensbanen kan opna att.