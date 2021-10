Uro i små kyrkjer etter at regjeringa varslar omkamp om trusstøtte

Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin

– Jeg håper ikke en slik gjennom av kriteriene for støtte vil føre til at kravet til antall medlemmer høynes vesentlig utover dagens tall på 50. Det vil i så fall utelukke mange mindre lokale kristne frimenigheter og andre forsamlinger som ikke er organisert i større nasjonale enheter. En slik utvikling vil ikke tjene lovens intensjon som er å fremme det livssynsåpne samfunnet og støtte den samfunnsbyggende aktiviteten som trossamfunnene driver.

Espen Andreas Hasle (KrF)

– Dette var en av tingene vi advarte mot i valgkampen. Her er kravet fra bransjen unisont: La loven ligge. Det bør vi lytte til. Og viktigere enn det, dette vil i praksis innebære mindre innsyn i en rekke trossamfunn, i tillegg til at det vil svekke trosfriheten ved at i verste fall en del mindre trossamfunn vil måtte legge ned.

Ingrid R. Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

– Tros- og livssynsloven ble enstemmig vedtatt i fjor. Det er klart man kan se på kriterier, men vi forventer ingen umiddelbar omlegging av loven. Det vil i alle fall være fornuftig å la den nye loven med utvidet rapportering få virke noen år, slik at man har noen erfaringer å bygge på.

På generelt grunnlag vil si at plattformen slår fast visjonen om det livssynsåpne samfunnet, og konkretiserer hva det betyr i praksis, for eksempel ved sykehjem og fengsler. Det er positivt

Det er også bra at plattformen anerkjenner tros- og livssynssamfunnenes betydning, ikke bare for enkeltmennesker, men også for storsamfunnet

Kristin Ørmen Johnsen (H)

– Jeg håper de lander på dagens ordning. Det skaper forutsigbarhet. Vi må ha tillit til at trossamfunn bruker støtten til det den er ment som og heller ha mulighet for kontroll. Ap har også tatt til orde for at trossamfunn skal gå inn i en samfunnskontrakt med myndighetene, det er uklart hva en slik kontrakt innebærer. Høyre er i mot et krav om 40 % kvinner i styrer. Vi vil ha rapport om hva støtten brukes til og hvordan det arbeides med likestillings spørsmål. Mange mindre trossamfunn ville ikke kunne oppfylle 40 %.