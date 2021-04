– Jeg har jo fått utrolig stor respons fra folk som forteller at de kan relatere og opplever det samme, sier Hermine Svortevik Oen, som sto frem og fortalte at seksuell trakassering er normalt blant unge.

Det viser seg at hun ikke er alene om å føle på dette.

Oen har ikke rukket å svare på alle meldingene hun har fått i etterkant av debattinnlegget. Jenter helt ned i niårsalderen har delt historier om hvordan de blir trakassert daglig.

– Og når de sier det til læreren får de bare høre «men hallo, lille venn, du må jo bare ta det som et kompliment, guttene bare flørter», sier Oen.

ENORM RESPONS: Hermine Svortevik Oen forsøkte i starten å svare på alle meldingene hun fikk etter å ha publisert et debattinnlegg om seksuell trakassering, men måtte tidlig gi opp. Ifølge henne kjenner urovekkende mange seg igjen i tematikken. Foto: Sanne Funder Nygaard / NRK Hordaland

Stort omfang

Gutter har også tatt praten med foreldrene sine, og folk i alle aldre hyller motet til 13-åringen.

– Vi er mange i denne kampen, så jeg tror det er viktig at det blir tatt opp, sier hun.

Hun opplever at seksuell trakassering har blitt en del av hverdagen for de fleste unge, og forklarer at gutter tar på rumpen til jenter over en lav sko. Dette har hun ikke opplevd selv.

– Men disse ordene, denne trakasseringen, den er til stede på alle slags ungdomsskoler og i alle ungdomsmiljøer, det vil jeg tørre å påstå.

Forsker på seksuell trakassering i skolen

Nå skal også forskere se nærmere på tematikken gjennom undervisningsopplegget «Stopp seksuell trakassering».

«Stopp seksuell trakassering» Ekspandér faktaboks Et forskningsprosjekt (eller tiltak) utviklet av Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unge Vest (RKBU Vest), ved Norwegian Research Centre (NORCE).

Tiltaket er et undervisningsopplegg som kan inngå i fagfornyingen, m.a.o. de nye læreplanene.

Rundt 200 lærere og 4000 elever skal delta, og prosjektet starter til høsten.

Lærerne vil få en kompetanseheving innen kjønnsrelatert og seksuell trakassering samt et undervisningsopplegg som de gjennomfører sammen med elevene.

Programmet er utviklet i samarbeid med pedagoger, og to ungdommer som nå går siste året på videregående.

Finansiert av Stiftelsen Dam gjennom Rådet for Psykisk Helse. Kilde: https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2509196 Ved interesse: Effektevaluering av "Stopp seksuell trakassering" - Norce (norceresearch.no)

Hensikten med prosjektet er at lærere og elever skal forstå hvordan de kan oppdage og ta tak i kjønnsrelatert- og seksuell trakassering.

– Elever må finne seg i veldig mye ille som voksne arbeidstakere aldri ville godtatt, sier Hilde Slåtten, forsker ved RKBU Vest ved Norce Research.

Hun er prosjektleder for i et forskningsprosjekt som skal teste effekten av undervisningsopplegget.

SØKER FLERE SKOLER: Hilde Slåtten er prosjektleder i et forskningsprosjekt som skal teste effekten av tiltaket «Stopp seksuell trakassering» i norske ungdomsskoler. Nå ønsker hun at flere skoler skal ta kontakt. Foto: Sanne Funder Nygaard / NRK Hordaland

– En viktig del av tiltaket er å få elevene og lærerne til å oppdage når noe er seksuell trakassering, sier Slåtten.

Grunnet pandemien har ungdomsskoler meldt avbud, og de søker derfor flere som ønsker å delta.

– Veldig mange lar det passere

Mathias Berg Håkonsen (18) og Ingrid Theminda Larsen (19) har bidratt for å tilpasse programmet til unge.

– Seksuell trakassering har blitt normalisert. Det er noe de færreste tenker over at er et problem, og veldig mange lar det bare passere, sier Håkonsen, som har deltatt i utviklingen av prosjektet siden han selv gikk på ungdomsskolen.

HÅPER AT FLERE VIL DELTA: Ingrid Theminda Larsen (19) og Mathias Berg Håkonsen (18) tror at tiltaket vil være et nyttig tilskudd til undervisningen, og håper at så mange skoler som mulig vil delta. Foto: Sanne Funder Nygaard / NRK Hordaland

– Det er store hull i undervisningen der vi kanskje burde lært ting som er mer samfunnsrelevante. Så jeg syns det er et bra tiltak, sier Larsen.

Begge mener at dette er et etterlengtet bidrag til elever og lærere i ungdomsskolen.

– Vi trenger ikke å finne oss i det. Det er lov å si ifra, vi må begynne å si ifra, sier Larsen.

Normalisering av nedsettende ordbruk

– Jeg tror dette forsøket påvirke elevene med at de skjønner litt mer hvilke konsekvenser dette kan få, at de blir mer bevisst, sier Hermine Svortevik Oen.

NORMALISERING: Hermine Svortevik Oen mener at seksuell trakassering har blitt normalisert blant unge. Foto: Sanne Funder Nygaard / NRK Hordaland

Selv savner hun mer tilgjengelig informasjon om grensesetting, og er spesielt bekymret for normaliseringen av nedsettende ordbruk.

– Det er jo disse tingene som er viktig at man lærer seg i så ung alder, så jeg synes rett og slett det er fantastisk at de skal ha dette forsøket.