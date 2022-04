– Endelig kan vi leve et normalt liv, sier far Sako Gahvejian.

Han var på kjøkkenet da telefonen ringte. I telefonen fikk de gladmeldingen: Norges vedtak om å sende dem ut av landet gjelder ikke lenger.

– Jeg løp inn i stuen til kone og barna, vi begynte alle å gråte av glede.

For ett år siden skrev NRK om familien fra Syria. Lokalsamfunnet hadde slått fullstendig ring om dem etter at Norge ville sende barna at de skulle bli sendt til et ukjent land.

Nå har norske myndigheter altså snudd. Det bekrefter familien advokat, Félix Olivier Helle, til NRK.

Kunne bli sendt til Armenia

Familien ringte rundt for å fortelle at de får bli i Norge. Venner møtte opp med blomster og norske flagg for å feire med familien

– Jeg kan ikke beskrive hvor glad jeg er. Det har vært veldig vanskelig å leve i usikkerhet, jeg har vært deprimert og umotivert og det påvirket barna. Nå vi kan planlegge framtiden vår her på Voss.



Om ett år kan de søke om permanent oppholdstillatelse og etter syv år kan de søke om norsk statsborgerskap, ifølge familien selv.

GODT INTEGRERT: Maria er barne- og ungdomsarbeider på en skole i Voss. Hun og Kerop Gahvejian har fått enorm støtte fra lokalsamfunnet etter det ble kjent at de kunne bli sendt ut. Foto: Lidvard Sandven / NRK

Familien er syriske armenere og kom til Norge etter at det brøt ut krig i Syria i 2011. De reiste via Armenia og søkte om pass der.

De fikk opphold i Norge, men da det ble oppdaget at de hadde fått pass i Armenia ville Norge sende dem dit. Familien har innrømmet feilen.

– De er utrolig glade og veldig lettet. Nå slipper de å reise tilbake til et land der barna mer eller mindre aldri har vært, sier advokat Helle.

– De hadde jo forberedt seg på det verste, forsøkt å akseptere at de måtte returnere. Derfor var det en overraskende, men veldig god nyhet.

Også Avisa Hordaland har omtalt UNEs vedtak om ikke å sende familien ut.

Nå 9 år gamle Rita viste NRK marsvinet sitt hjemme i boligen på Voss i 2021. Da var hun redd noen andre måtte ta seg av det. Foto: Lidvard Sandven / NRK

Støtte fra nærmiljøet

En støttegruppe på Voss har lenge kjempet for at familien må få bli i Norge.

I 2013 fikk familien innvilget opphold i Norge. Da var Rita Gahvejian, som ble født i Armenia, åtte måneder og Kerop to og et halvt år.

Høsten 2020 trakk Utlendingsdirektoratet (UDI) oppholdstillatelsen til familien. De klagde, men fikk avslag.

Familien er i dag godt integrert i kommunen og foreldrene har faste jobber. Far Sako jobber som miljøarbeider i integreringstjenesten i Voss herad, og mor Maria er barne- og ungdomsarbeider på en skole.

FAMILIENS ADVOKAT: Fèlix Olivier Helle Foto: Humlen advokater

– Sakene om barn virker tilfeldig

Advokat Fèlix Olivier Helle tviler på om saken til familien Gahvejian har spesielt stor overføringsverdi til andre lignede saker.

Til det er den for spesiell.

– Det er mange utvisningssaker som handler om utlendinger som har gitt uriktige opplysninger. For meg, som arbeider med mange slike saker, virker det ofte tilfeldig hva som blir resultatet i sakene som berører barn.

– Det virker derfor ikke som et vedtak får særlig stor betydning for andre saker.

Kampen over

Men for familien Gahvejian er kampen nå over.

– Det viktigste for meg er at barna skal ha det bra. Jeg vil takke alle som har støttet oss, lokalmiljøet på Voss, våre kollegaer, ordføreren og ikke minst skolen til barna, sier Sako Gahvejian.

– Vi visste at vi har et bra nettverk her på Voss, men ikke at så mange brydde seg. Det betyr mye for oss og vi setter stor pris på det.