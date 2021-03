Den dagen da foreldrene Sako og Maria Gahvejian måtte fortelle barna at familien må flytte ut av Norge og til et ukjent land, var det tårer og fortvilelse i hjemmet på Voss.

– Jeg vil være her i Norge med vennene mine. Første gang jeg begynte på skole og første gang jeg fikk venner, var i Norge. Jeg er glad i vennene mine og vil fortsette å spille fotball med dem, sier Kerop Gahvejian (9).

I 2011 brøt krigen i Syria ut. Da bestemte familien seg for å flykte. De måtte velge mellom å ta gummibåt til EU fra Tyrkia, eller ta en langt tryggere vei.

Valget falt på den trygge veien, som var å dra først til Armenia og søke om pass der.

– Heldigvis valgte vi ikke gummibåt. I denne perioden døde mange i Middelhavet, sier faren Sako.

Men valget fører nå til at hele tilværelsen til familien i Norge står i fare.

BODD HER LENGE: Kerop var litt over to år da han kom til Norge. Foto: Lidvard Sandven / NRK

Angrer feil

I 2013 fikk familien innvilget opphold i Norge, og flyttet til Voss. Da var Rita Gahvejian, som ble født i Armenia, åtte måneder og Kerop to og et halvt år.

Familien er i dag godt integrert i kommunen og foreldrene har faste jobber. Sako jobber som miljøarbeider i integreringstjenesten i Voss herad, og Maria er barne- og ungdomsarbeider på en skole.

Familien har nå fått beskjed fra myndighetene om at de må flytte til Armenia, fordi de ikke oppga at de hadde armensk pass da de kom til Norge. De innrømmer feilen.

– Ja, vi har gjort feil og angrer. Men det er ikke blant våre verdier å lyve. De som kjenner oss, vet vi er ærlige folk, sier faren.

Han håper Utlendingsnemnda vil forandre mening i behandlingen av saken.

– Vi hadde ingen mulighet til å komme til EU med syrisk pass, sier han.

Må lære nytt språk og ny kultur

Selv om familien fikk armensk statsborgerskap, har de ingen slektninger eller tilknytning til landet utover oppholdet i 2012. Datteren Rita ble født i Armenia mens familien oppholdt seg der og ventet på armensk pass.

I Armenia må familien lære et nytt språk og en ny kultur.

Landet har i lang tid stått i konflikt med nabolandet Aserbajdsjan om utbryterregionen Nagorno-Karabakh. I fjor blusset konflikten opp igjen, og Armenia led et bittert nederlag. Armenias statsminister varslet søndag at han ville gå av, etter politisk uro som fulgte etter krigen.

Utkastelsen kommer sju år etter at familien flyttet til Norge.

KJÆLEDYR: Noen andre må ta seg av marsvinet Lili hvis åtte år gamle Rita må forlate Norge. Foto: Lidvard Sandven / NRK

– Nå er ungene vant til snille, respektfulle folk og antimobbing på skolen. Da blir det vanskelig for dem å reise til Armenia og oppleve krig, sier moren.

Slår ring om familien

Ordføreren i Voss herad, Hans-Erik Ringkjøb (Ap), har engasjert i seg i saken, i likhet med store deler av lokalbefolkningen. Han sier det er tverrpolitisk støtte i kommunen.

– Det kan ikke være rett beslutning. Vi snakker om en familie med to barn som har bodd i Norge nesten hele veien. Å sende disse ut av landet tenker jeg er feil på alle vis, sier han.

Han mener barna blir straffet.

– Det må komme en lovendring. Saksbehandlingen tar lang tid og barn blir straffet for foreldrenes feil. Barnets beste må komme først, før innvandringspolitiske hensyn, som er noe som har telt mye i landet til nå, sier han.

Han understreker at familien er en stor ressurs for lokalsamfunnet. Også en gruppe i lokalbefolkningen har laget støttegruppe på Facebook og startet en underskriftskampanje.

– Det er et stort paradoks. Vi snakker om at vi er et land som har for lite arbeidskraft i framtiden. Vi har dyktige folk som jobber for oss, men så sier vi de ikke kan jobbe for oss lenger. Det er bare med på å øke problemene for oss selv i framtiden, sier ordføreren.

Avisa Hordaland har også omtalt saken.

UENIG MED UDI: Hans-Erik Ringkjøb (Ap), ordfører i Voss herad, synes UDI sin vurdering er feil. Foto: Lidvard Sandven / NRK

– Vår siste sjanse

Høsten 2020 trakk Utlendingsdirektoratet (UDI) oppholdstillatelsen til familien. De klagde, men fikk avslag.

Nå er saken under behandling hos Utlendingsnemnda (UNE).

– Dette er vår siste sjanse, sier Sako.

Familien er takknemlig for støtten fra lokalsamfunnet.

– Vi er kjempetakknemlig for alle fine folk som er rundt oss. Noen kjenner oss og andre kjenner bare saken. Alle er veldig snille og støtter oss, sier Maria

Selv om Maria opplever støtte i lokalsamfunnet, synes hun det er flaut å gå på jobb.

– Det er veldig vanskelig. Når jeg møter foreldrene så tenker jeg at de tror vi lyver. Situasjonen vår var veldig vanskelig, sier hun.

Vurderes som armenere

Utlendingsdirektoratet mener at siden familien ikke oppga sitt armenske pass da de kom til Norge, blir de vurdert som armenere. Derfor har de fått tilbakekalt tillatelsen til å være i Norge.

Grunnen er at de ikke fortalte at de fortalte at de hadde fått armensk statsborgerskap før familien søkte om oppholdstillatelse i Norge, ifølge UDI.

– Det er ikke mulig for oss å gjøre en vurdering om du fortjener beskyttelse hvis vi ikke vet hvilket land vi skal vurdere det opp mot, sier enhetsleder i UDI, Jørgen Kjerkol.

ARMENSK PASS: Enhetsleder i UDI mener at familien må vurderes som armenere på grunn av sitt armenske pass. Foto: Privat

UDI mener at de skal sendes tilbake til Armenia, og ikke Syria. Armenia blir regnet som trygt av UDI.

– Det som er avgjørende i saken er at de har på det rene er at de har armensk statsborgerskap, noe de er åpne om selv. Da vurderer vi retur opp mot Armenia og ikke Syria, sier Kjerkol.

Mener løsningen er lite skånsom for barna

Familien er sterkt uenig i at det er forsvarlig å returnere barna til Armenia.

Familiens advokat, Fèlix Olivier Helle, påpeker at barna har vokst i opp Norge. Han påpeker at sikkerhetssituasjonen er ustabil og at hverken barna eller foreldrene har bodd i Armenia. I tillegg mangler de nettverk og kunnskap om kulturen i landet.

Helle sier til NRK at beslutningen UDI har tatt ikke er til barnas beste.

UENIG: Familiens advokat, Fèlix Olivier Helle, mener returen til Armenia ikke er for barnas beste. Foto: Humlen advokater

– Myndighetene kan ivareta de innvandringsregulerende hensynene som danner grunnlag for vedtakene med sanksjoner som vil være langt mindre inngripende ovenfor barna, for eksempel straff, sier Helle.

Helle sier at UDI sin terskel for hva som er et sted som ikke er trygt, er mye høyere enn terskelen for hva man anser en retur som forsvarlig.

Rent juridisk vil det si at når man ser på om en retur er forsvarlig, vil barnas tilknytning til Norge stå sentralt.

Det vil man normalt ikke gjøre når man ser på om et land er trygt.