Redningsgruppa har funne ein grøn båt som dei knyter til hendinga. Nær båten har redningsetatane også funne klesplagg.

Ei kvinne og to menn er framleis sakna.

Dei tre personane er frå Askøy, og kommunen har sett krisestab.

Fv. 49 er no stengt grunna redningsaksjonen.

Politiet bekreftar at det er gjort funn av gjenstandar i fossen øvst i Tokagjelet. Det dreier seg om klesplagg, opplyser innsatsleiar Svein Valland Laupsa måndag ettermiddag.

– Klesplagget blei funne ved bruk av drone. Det er utfordrande terreng, og vanskeleg å henta desse opp. Det er eit svært krevjande område å søka i, seier Laupsa.

Tidlegare måndag fann politiet ein båt øvst i Tokagjelet, nedanfor det første fossefallet.

Vakthavande i Kvam brann- og redningsteneste, Atle Barane, stadfestar klokka 17 at den funne båten har same farge som båten dei leita etter. Han opplyser også at klesplagga vart funne 75 meter lenger oppe i elva enn der den grøne båten ligg.

Tre framleis sakna

Tre personar er framleis sakna. Dei tre er sjø- og fjellvande, og har brukt å krysse elva på punktet.

– Den gongen her har dei uheldigvis blitt tatt av straumen og blitt ført ned mot straumen, seier Laupsa.

Den siste observasjonen av dei tre var i går kveld, då dei blei sett drivande med straumen. Dei tre personane høyrer til i Askøy kommune utanfor Bergen.

STERK STRAUM: Fossen i Tokagjelet har sterk straum.

Framleis i redningsfase

Opp mot 50 personar har søkt etter dei sakna i natt og gjennom måndagen. Framleis seier politiet at dei står i ein redningsaksjon.

Politiet ser det som lite truleg å finna dei tre sakna i live.

– Moglegheitane er nok dessverre små, slik me ser det no, seier innsatsleiar Laupsa, som poengterer at aksjonen har status som ein redningsaksjon.

Redningsgruppene leiter frå den siste plassen båten blei observert og mange kilometer ned i elva.

– Vi søker med drone og har bistand frå alpin redningsgruppe. Enn så lenge er det ein redningsaksjon, seier Laupsa.

Det har vore krevjande leitetilhøve med store nedbørsmengder, vind og tåke. Det har ikkje vore mogeleg å leite med helikopter på grunn av tåka.

BRATT: Sjølve fossefallet utfor kanten er rundt 15 meter. Foto: Lidvard Sandven / NRK

Krevjande leiteaksjon

Dei tre som er sakna, er ein kvinne og to menn, samt ein hund. Dei var på veg til ei hytte på andre sida av Langvotnevatnet i ein liten båt, ifølgje politiet.

Dei er vaksne, og har ein relasjon til dei kvarandre.

– Vi står på staden kvil, og har ikkje gjort funn i natt. Leitinga er krevjande. Det er svært bratt å komme ned dit fossen er, seier operasjonsleiar Tatjana Knappen til NRK klokka 05.30 måndag morgon.

Politiet er no ganske sikre på at dei sakna har gått utfor fossen.

– Vi har ikkje gjort funn oppe, sjølv om vi har søkt grundig. Vi antar at vi ville gjort funn viss ikkje, seier Knappen.

REDNINGSFOLK: Ein alpin redningsgruppe jobbar i terrenget mellom riksvegen og fossen. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Krevjande leitetilhøve

Ordførar Torgeir Næss (Ap) i Kvam herad opplyser til NRK at kriseleiinga i kommunen held krisemøte klokka 08.10.

– Foreløpig er dette ein leiteaksjon. Vi er operative, og jobbar med å tilby dei pårørande nokon å snakke med og ein plass å vere, seier han.

Politiet fekk melding om ulukka via AMK klokka 21.33 søndag kveld.

Augevitnet som ringde inn, frykta at dei tre var tatt av den kraftige straumen i Tokagjelselva på austsida av Langvotnevatnet på Kvamskogen.

Meldar har ein relasjon til dei sakna personane.

Vassføringa i elva er svært stor, og båten dei tre sat i skal ha vore ført med straumen mot ein demning og ein høg foss.

Sjølve fossefallet utfor kanten er rundt 15 meter, men det er mange mindre stryk og fall nedover elva. Det er 360 meter i høgdeforskjell frå fossen og ned til fjorden, som endar opp i Norheimsund.

FOSS: Politiet trur båten har gått utfor fossen. Sjølve fossefallet utfor kanten er rundt 15 meter, men det er mange mindre stryk og fall nedover elva Tokagjelet i Hardanger. Foto: Marit Hommedal / NTB

Klatrar sjekka botn av fossen

Vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen Vest fortel til NRK at store mannskap er i aksjon i området.

Det gjeld både klatrarar, dykkarar, redningshundar, Røde Kors og Kvam brann- og redning.

– Vi har hatt ein mann frå klatregruppa på toppen av demninga. Han har fira seg ned til botnen av fossen for å sjå om han kunne observere noko der. Det er funne ei åre i elva, seier Drotningsvik.

SØKER: Mannskap frå fleire redningsetatar er søndag kveld sett i søk langs elva. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Ber private halde seg unna

I samband med den pågåande redningsaksjonen ber politiet om at privatpersonar som ikkje er ein del av redningsaksjonen, ikkje oppsøker eller rører seg i området langs elva/vatnet.

– Vi veit at det er privatpersonar som ut frå dei beste hensiktene vil vere med og leite, og har vore i området for å sjå. Det er desse personane politiet ber la vere, fordi vi ikkje ønskjer å miste fleire personar i området, seier Drotningsvik.

Også innsatsleiar understrekar dette.

– Det regner, og er mykje vatn i elva. Sivile personar må halde seg vekke. Det er farleg.

SØK: Leiteaksjonen går føre seg langs elva som leder til Norheimsund i Hardanger. Hundar og båtar er ute. Ein drone er også sett inn i søket. Foto: Lidvard Sandven / NRK

Såg båt i straumen

– Alle naudetatane rykte ut mot staden og Hovudredningssentralen for Sør-Noreg blei umiddelbart varsla. Frivillige mannskap er kalla ut og på veg mot staden, opplyste politiet i ei pressemelding klokka 23.15.

Eit augevitne såg robåten bli teken av straumen, og ført nedover mot demninga og Tokagjelselva.

Vitnet sprang etter båten så langt det let seg gjera. Dei tre personane var i båten så lenge vitnet hadde auga på dei.

TEKEN AV STRAUMEN: Eit augevitne såg robåten bli teken av straumen, og ført nedover mot demninga og Tokagjelselva. Rundt 50 personar deltar i søket etter dei sakna. Foto: Lidvard Sandven / NRK