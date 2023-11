Låten er sendt inn. Nå venter hun bare på svar på om den når opp.

– Det har vært artister fra andre land som har representert Norge i Eurovision Song Contest tidligere, så vi er sikre på at vi definitivt har en sjanse, sier Nina Basyuk.

Sammen med ektemannen Mykola kom hun fra Kiev til Norge for snart ett år siden.

Før krigen i Ukraina var Nina profesjonell sanger i hjemlandet, kjent fra tv-programmet The Voice, og hun var tidligere korist for den kjente ukrainske artisten Pavlo Zibrov.

Måtte evakuere fra nytt studio

For snart tre år siden planla paret å lansere Nina som soloartist under artistnavnet Nizhna, som er ukrainsk for «Mild».

Tekst og musikk tok utgangspunkt i deres egen kjærlighetshistorie.

Men de var uheldige med timingen. Først ble de stoppet av koronapandemien. Alle planlagte konserter ble avlyst.

– Vi mistet ikke håpet. I den perioden etablerte vi vårt eget studio. Det stod ferdig i februar 2022, og vi rakk å jobbe to fine uker der. Så begynte krigen, forteller Nina.

Paret måtte flytte alt utstyret fra studioet til leiligheten deres. Til tross for daglige rakettangrep bestemte de seg for å fortsette å lage musikk.

Men til slutt fikk de nok av krig og usikkerhet.

– Etter åtte måneder bestemte vi oss for å reise hjemmefra og starte et nytt liv i et nytt land uten krig. Da flyttet vi til Norge. Først i Bergen på mottak, så flyttet vi til Austevoll, forteller Mykola.

Nina og ektemannen Mykola (t.v.) har i lang tid jobbet med et musikkprosjekt basert på deres egen kjærlighetshistorie. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Fikk hjelp av introduksjonsprogram

Selv om det gjorde godt å komme til et land uten krig, bød overgangen på en stor utfordring. Å skulle livnære seg som sanger i et land med et helt annet språk var så vanskelig at Nina en stund så mørkt på mulighetene.

– Da vi kom til Norge, forstod jeg at det kom til å bli vanskelig. Jeg hadde ingen forventninger om å drive med musikk igjen snart. Men i Austevoll kom vi inn i et introduksjonsprogram hvor vi møtte flere lærere. De tilbød oss å bruke et musikkstudio på skolen på Storebø, forteller Nina.

Nå er «Nizhna»-prosjektet oppe og går igjen. De har fått laget en musikkvideo med bilder fra Austevoll, og paret har også fått gjennomført en rekke konserter på Vestlandet.

Men hovedprioriteten akkurat nå er drømmen om å få representere sitt nye hjemland i Eurovision Song Contest.

Samarbeider med 2014-vinneren

Paret har skrevet en låt på engelsk sammen med britiske Charlie Mason, en av fire låtskrivere bak vinnerbidraget i 2014, «Rise Like A Phoenix», fremført av østerriske Conchita Wurst.

Låten er sendt inn til den norske Melodi Grand Prix-juryen og paret venter spent på om verket når opp og får være med i den norske konkurransen.

– Vi har fått beskjed om at avgjørelsen kommer denne måneden. Jeg er så spent at jeg knapt har tatt øynene fra postkassen siden 1. november, sier Nina.

Mykola og Nina venter nå spent på beskjed fra MGP-juryen om låten deres når opp. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

MGP-sjefen: – Spennende

MGP-sjef i NRK, Stig Karlsen, gleder seg over at Nina ønsker å prøve seg i konkurransen.

– Det er ingen håndfaste regler i forhold til nasjonalitet, så dette vil være en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Musikken har i utgangspunktet ingen grenser, og det er flott at ukrainske flyktninger finner glede i MGP og vil prøve seg, sier Karlsen.

En rekke utenlandske artister har deltatt i norske Melodi Grand Prix, og flere har også representert landet vårt i Eurovision.

Ben Adams og Gaute Ormåsen utgjorde duoen Subwoolfer, som representerte Norge i Eurovision i 2022. Foto: NATHAN REINDS / EBU

Så sent som i 2022 stod britiske Ben Adams på scenen i den internasjonale finalen for Norge i ulvekostyme som del av duoen Subwolfer. I 1991 representerte islandske Eiríkur Hauksson Norge som medlem i gruppen Just4Fun.

– Chris Medina er også et godt eksempel, en amerikansk artist som stiftet familie og bosatte seg i Norge, sier Karlsen.

Låtene til MGP 2024 er nå plukket ut, men inntil videre er det hemmelig hvem som har kommet gjennom nåløyet. Ifølge Karlsen går det i disse dager ut tilbakemeldinger til de som dessverre ikke gikk videre.

Skulle Nina ikke nå opp denne gangen, åpnes det på vårparten opp for påmelding til MGP 2025.