Reagerer på nye MGP-regler: – Det kan fort bli urettferdig

– Det blir som et skiløp der halvparten får smøre skia og den andre ikke, sier Morten Thomassen, leder av den norske MGP-klubben.

– Det kan fort bli urettferdig. Det er ikke sikkert det blir samme vinner som hvis alle hadde startet med samme forutsetninger, fortsetter han.

I dag ble det nemlig klart at det i neste års runde av Melodi Grand Prix vil bli mulig å konkurrere med låter som blir sluppet etter 1. september i år.

Alessandra dro til Eurovision som det norske bidraget i år. Foto: Chloeh Ashemi

Dette er i tråd med regelverket ttil EBU.

– Det er en ganske radikal endring, et prøveprosjekt ett år, vi evaluerer og så tar vi det derfra, sier musikkansvarlig i MGP, Stig Karlsen.

– Ikke verdens mest rettferdige idé

Det nye regelverket skal gi mulighetsvindu for at flere gode låter kan være med som bidrag i konkurransen.

Det nye regelverket skal gi nye muligheter, forklarer Stig Karlsen. Foto: Kjetil Solhøi / NRK

MGP-redaksjonen opplyser også dette vil gi fansen mulighet til å legge press på artister.

Men dette er ikke Thomassen i MGP-klubben overveldende positiv til.

– Det er en spennende idé, men ikke verdens mest rettferdige idé, sier han.

– Da kan artister også be fansen om tilbakemeldinger på forhånd og få alle følgerne sine til å backe seg lenge før noen i det hele tatt har sett flere av de andre bidragene, fortsetter han.

Alessandra i gledesrus under årets Eurovision. Hvem blir å se på scenen i Sverige til neste år? Foto: Celina Øier / NRK

Tysk fadese

Thomassen peker på at da de innførte samme regel i Tyskland, kjøpte produsenten til vinnerbidraget «Run & Hide» så mange singler som skulle til for at låten kvalifiserte til den tyske versjonen av MGP i 2005.

– I dag kan det føre til at plateselskapet for eksempel pusher på å annonsere på TikTok, det kan bli en kjøpt hit. Jeg liker best at alle låtene er ferskvare, sier Thomassen.

«Run & Hide» ble sendt til Eurovision-finalen, men endte på en 17. plass. Produsenten som kjøpte singlene, David Brandes, skal ha blitt presset av plateselskapet til å gjøre det.

Mange har kalt episoden manipulasjon av konkurransen.

Mange mente produsenten hadde kjøpt seg til plasseringen etter at Gracia vant med låten «Run & Hide» i den tyske versjonen av MGP i 2005. Foto: REUTERS

– Jeg synes det er flere fordeler enn ulemper med den nye regelen, sier Thomassen, som understreker at han er glad for at MGP tenker nytt.

– Spennende univers å leke i

Både Thomassen og Karlsen er enige om at regelen vil gi en effekt før neste års konkurranse.

Men Karlsen er hakket mer positiv.

– Det kan bli et veldig spennende univers å leke i, det er også en konkurransestrategi - folk kan velge å slippe musikk litt før, selv om den ikke blir offentliggjort, og vi som redaksjon kan se på hva som skjer i musikkverdenen før vi lander alle artistene.

Kan promotering i forkant bli et problem? Reiley ble stemt fram som dansk bidrag til Eurovision i år, men kom ikke videre fra semifinalen - til tross for rundt 10 millioner følgere på TikTok. Foto: Reuters

Karlsen trekker også frem at regelen med 1. september har eksistert i mange år, men at vi i Norge ikke har sett på muligheten til å utnytte den før nå.

– Norske MGP har ikke villet ta i musikk som har vært utgitt. Men nå kan vi ha en dialog om låter som er utgitt og som vi allerede ser at fungerer hos publikum, som har fått «approval» hos folket, sier han.