– Det fyrste eg gjorde var å ta bilete av det. Eg har aldri sett det før, seier student Tuda Oussous.

Som fyrste universitet i Noreg, har Universitetet i Bergen (UiB) no starta eit prøveprosjekt med gratis tampongar, truseinnlegg og bind på toaletta på campus.

– Eg synest det er skikkeleg, skikkeleg kult. Plutseleg får ein mensen under ei førelesing. Å då vita at ein kan springa rett ned her, henta deg ein tampong og vera trygg, er fantastisk, seier Andrea Nesvik Voss, nestleiar i Studentparlamentet ved UiB.

Denne dispenseren inneheld bind, tampongar og truseinnlegg. Enn så lenge finst dei berre i ein storleik på produkta. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Førebels er det plassert ut dispenserar på Studentsenteret, Odontologibygget og Jussbygget.

Dersom prosjektet fungerer godt, vil universitetet vurdera å utvida prosjektet.

– Eg håper ordninga blir større og tilgjengeleg på heile campus, seier Nesvik Voss.

For akutte situasjonar

Prorektor ved UiB. Pinar Heggernes, ønsker prosjektet velkommen.

– Eg er heilt einig med studentane i at dette burde vore eit gratistilbod for alle kvinner. Viss vi kan gjera kvardagen litt lettare i alle fall for studentane på campusen vår, blir eg veldig glad for det.

Prorektor ved UiB Pinar Heggernes, ønsker gratis bind og tampongar velkommen på campus. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Kor mykje prosjektet vil kosta er avhengig av kor populært tilbodet blir.

Dette vil universitetet sjå på i løpet av hausten.

Ho legg til at tilbodet fyst og fremst er for akutte situasjonar.

– Ein skal komma seg forbi krisa, og komma seg til butikken eller hybelen sin for å skaffa seg resten.

Forventar at regjering tek tak

Ei anna som er glad for nyheita er Helle Sofie Sagøy.

Ho har kjempa for at Universitetet i Agder skal tilby gratis bind og tampongar.

– Eg håper Universitetet i Agder kan gå i fotspora til UiB, seier ho.

Også leiar i Norsk studentorganisasjon, Maika Godal Godal Dam, er glad for at universitetet tek eit ansvar.

Ho håper meir blir gjort på myndigheitsnivå for å sikra tilgang til mensprodukt.

– Eg forventar at helseministeren og resten av regjeringa tek eit ansvar for at vi ser slike initiativ på andre lærestader.

Leiar i NSO ønsker at regjeringa tek ansvar for at fleire universitet tilbyr mensprodukt. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) seier at det ikkje er laga planar om å innføra gratis bind og tampongar i Noreg.

Nesvik Voss i Bergen har likevel tru på at fleire vil følgja etter.

– Vi har mykje kontakt med andre studentpolitikarar, og dei var gira på å få meir informasjon slik at dei kunne sjå på dette sjølv.