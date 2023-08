Historisk økning i utleieprisene

– Veldig fint og praktisk, sier Syver Erstad.

Studenten har akkurat låst seg inn i sin nye hybel rett ved Universitetet i Stavanger.

Han var lur som søkte tidlig for å sikre seg en plass å bo.

– Jeg hadde reservert studieplass fra i fjor, så da det var mulig å søke om studentbolig, søkte jeg med en gang. Da fikk jeg det jeg ville, sier Erstad.

– Hva tenker du om prisen?

– Det er en helt OK pris, egentlig. 5300 kroner i måneden – det går det, sier han.

Da har kanskje Erstad vært heldig. For leieprisene har hatt en historisk økning den siste tiden. På ett år har de økt med 9,3 prosent på landsbasis, ifølge tall fra Eiendom Norge, som er bransjeforeningen for eiendomsmeglerforetak.

Henning Lauridsen i Eiendom Norge sier det har vært en kraftig vekst i utleieprisene i Stavanger og Sandnes. Her fra området Verven og Badedammen i Stavanger. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Økningen har vært størst i Stavanger og Sandnes med 13,2 prosent. Der er snittprisen nå 15.309 kroner for en leilighet. I Oslo har økningen vært på 10,1 prosent, noe som gir en snittpris på 17.633 kroner i måneden.

Utleie-tall Ekspander/minimer faktaboks Landet: Prisvekst siste år: 9,3 prosent

Prisvekst siste kvartal: 1,7 prosent

Antall tilgjengelige utleieboliger på Finn.no: 2867 Bergen Prisvekst siste år: 4,2 prosent

Prisvekst siste kvartal: 1,7 prosent

Antall boliger til leie på Finn.no: 614

Snittpris per måned for leilighet: 15.880 kroner Oslo Prisvekst siste år: 10,1 prosent

Prisvekst siste kvartal: 1,5 prosent

Snittpris per måned for leilighet: 17.633 kroner.

Antall tilgjengelige utleieboliger på Finn.no: 1404 Stavanger og Sandnes Prisvekst siste år: 13,2 prosent

Prisvekst siste kvartal: 11,2 prosent

Snittpris per måned for leilighet: 15.309 kroner.

Antall tilgjengelige utleieboliger på Finn.no: 297 Trondheim Prisvekst siste år: 5,3 prosent

Prisvekst siste kvartal: 1,6 prosent

Snittpris per måned for leilighet: 16.320 kroner.

Antall tilgjengelige utleieboliger på Finn.no: 552 Kilde: Eiendom Norge

Halvering av antall boliger

Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge mener prisene vil fortsette å stige. Etterspørselen etter utleieboliger er sterk – blant annet på grunn av flyktningstrømmen fra Ukraina.

I tillegg har utleietilbudet gått kraftig ned de siste årene. Han sammenligner med tiden før pandemien.

– Det er nesten en halvering av antall tilgjengelige boliger som er til leie til enhver tid, og det tyder også på at det har blitt et helt annet trykk i leiemarkedet enn det vi så for få år siden, sier han.

Færre boliger på markedet gjør at utleierne ser sitt snitt, tror Eirik Hauge i Utleiemeglerne i Stavanger. Sandnes er blant byene med størst vekst i prisene. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Når det gjelder Stavanger og Sandnes, mener Lauridsen mye handler om ettervirkninger av oljekrisa som traff regionen i 2014. Da mista flere tusen jobbene sine i oljeindustrien.

– Oljekrisa førte til at både bolig- og leieprisene sank mye, og nå er vi på vei tilbake til et mer normalt nivå. Det gir en kraftig vekst i leieprisene, sier Lauridsen.

Daglig leder Eirik Hauge i Utleiemegleren Stavanger forteller at mange valgte å la være å selge boligen sin da boligprisene sank. Det var smartere økonomisk å leie ut i stedet.

Eirik Hauge, daglig leder i Utleiemegleren Stavanger. Foto: Sindre Kirkaas Normann / NRK

– Men det vi kanskje har sett de siste fire årene, er at de har valgt å ta boligen ut av leiemarkedet og selge, og det har igjen bidratt til færre objekter tilgjengelig i markedet, sier han.

Og når det er få boliger på markedet, ser utleierne sitt snitt, ifølge Hauge.

– Nå er det en del private aktører rundt omkring som sier at «oi, nå kan vi ta litt mer i leie». Det har på en måte gjort at økningen totalt sett har blitt såpass høy, sier han.

SISTE NYTT: Utleie av boliger

Ber Norges Bank være varsomme

17. august er det klart for rentemøte i Norges Bank. Da får vi vite om renta nok en gang skal heves, og om den i så fall skal opp 0,25 eller 0,5 prosentpoeng.

Eiendom Norge-sjef Lauridsen oppfordrer Norges Bank til varsomhet.

Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge. Foto: Bård Nafstad / NRK

Han frykter nemlig en såkalt inflasjonsspiral i leiemarkedet. Kort sagt innebærer det at høyere rente fører til høyere utleiepriser som igjen fører til at Konsumprisindeksen (KPI) øker, som igjen fører til at rentene øker.

– Alt dette tilsier at Norges Bank ikke bør ta for hardt i med renten fremover. I motsatt fall kan de selv skape inflasjonen de skal bekjempe, sier Lauridsen.