Et av tilfellene er i Viken, et i Ullensvang i Vestland og et i Agder. Det bekrefter FHI tirsdag.

Alle tre personene kom til Norge fra Storbritannia rett før jul. Disse kommer i tillegg til de to som ble oppdaget søndag.

– Personene det gjelder skal nå sitte i karantene, og vil bli fulgt opp av kommunen de befinner seg i. Vi bistår og sikrer at de følges opp i henhold til gjeldende retningslinjer, sier avdelingsdirektør Line Vold.

Fra før var det kjent at Kinn og Oslo har fått den ekstra smittsomme varianten av viruset.

To kommuner i Vestland

Ullensvang har som andre kommune i Vestland fått bekreftet et smittetilfelle.

20. desember kom personen på besøk fra Storbritannia, og fikk tidlig påvist covid-19. Først i dag kom prøvesvar fra FHI, som viser smitte av den muterte virusvarianten.

Ifølge ordføreren er personen i god form, og han sier at det ikke er fare for at den muterte virusvarianten har spredd seg i kommunen.

– Personen har vært i karantene siden koronatest ble tatt ved ankomst. Vedkommende har kun vært i kontakt med én person, sier Haug.

Kom til Norge i desember

Det var rett før jul at den britiske statsministeren Boris Johnson informerte om at det var oppdaget en ny og mer smittsom virusvariant i Storbritannia.

I kjølvannet av dette stanset Regjeringen den 21. desember innreise fra Storbritannia, for å hindre spredning av virusvarianten. Det samme gjorde en rekke andre land.

Det er anslått at den nye virusvarianten kan være 70 prosent mer smittsom enn den opprinnelige viruset, men viruset ser ikke ut til å gi mer avlorlig sykdom.

Det muterte viruset er også blitt oppdaget blant annet i Sverige, Italia og Danmark.