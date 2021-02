Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Onsdag ble oppdaget seks nye tilfeller av mutert virus i Helse Bergen: Fire nye tilfeller av britisk mutantvirus og to tilfeller av den sørafrikanske mutasjonen.

Det er første gang den sørafrikanske mutasjonen er oppdaget på Vestlandet.

Tidligere er den sørafrikanske mutasjonen blitt påvist totalt to ganger i Norge, da i forbindelse med innreise.

Forrige gang mutasjonen ble oppdaget i Norge, var i starten av januar.

– Vi vet ikke hvordan mutasjonen har kommet inn i landet, eller om personene som er smittet er tilknyttet hverandre, sier avdelingssjef Elling Ulvestad ved mikrobiologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus.

Finner ikke pasient null

Én av personene som er smittet av den sørafrikanske mutasjonen er bosatt i Bergen kommune. Personen har ikke vært i utlandet den siste tiden. Smitteveien er ukjent.

– Vi kjenner ikke smittekilden, vi finner ikke pasient null, sier smittevernoverlege Frank van Betten i Bergen kommune.

Det pågår nå et omfattende smittesporingsarbeid. Både nærkontakter til de smittede og deres nærkontakter blir nå ilagt karantene.

– Det er ikke bra, men vi jobber med saken, sier van Betten.

Han utelukker ikke at det kan dukke opp flere mutanter. Allerede har nærkontakter fått påvist koroanvirus, men prøvene er ikke analysert for mutasjoner.

Det er ukjent hvor i Vestland den andre personen er bosatt.

KJENNER IKKE SMITTEKILDEN: Smittevernoverlege Frank van Betten i Bergen kommune vet ikke hvem pasient null etter at den sørafrikanske mutasjonen ble påvist i Bergen onsdag. Foto: Marit Hommedal / NTB

Sannsynligvis ikke mer smittsom

Koronaprøvene er tatt de siste par dagene, etter søndag.

De er analysert for mutasjoner på Haukeland universitetssjukehus etter at de denne uken startet jakten på mutanter på egen hånd.

– Sannsynligvis er ikke den sørafrikanske varianten mer smittsom enn den britiske. Det er vanskelig å sammenligne dem direkte, sier Ulvestad.

Tidligere ble et tilfeldig utvalgt av fem positive koronaprøver i uken sendt til Folkehelseinstituttet for analyse. Nå blir alle positive koronaprøver på Haukeland universitetssjukehus, analysert for mutasjoner.

– Når du tar med deg en lommelykt inn i et mørkt rom, så ser du plutselig hva som er der. Variantene har kanskje vært her en god stund, vi har bare ikke visst om det, sier Ulvestad.

JAKTEN: Denne uken startet Haukeland universitetssjukehus jakten på mutasjoner. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Senker terskelen for nærkontakter

Helsebyråd Beate Husa i Bergen kommune har vært i dialog med Folkehelseinstituttet (FHI) for å få råd om hva som skal gjøres.

– Vi skal senke terskelen for hvem som defineres som nærkontakter, slik at vi får testet bredt rundt disse to tilfellene.

Nå gjør smittesporerne i kommunen en grundig sjekk og går tilbake 14 dager i tid for å finne smittekildene.

Dette innebærer blant annet at nærkontaktene kontaktes på nytt for fornyet utspørring.

UTVIDER: Helsebyråd Beate Husa i Bergen kommune sier at de skal utvide og senke terskelen for hvem som defineres som nærkontakter. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– Mangler data

Etter at covid-19 ble oppdaget har viruset mutert flere tusen ganger. De mutasjonene som er funnet i Norge er den britiske- og den sørafrikanske mutasjonen.

Den britiske varianten har spredd seg til over 50 land, og har gitt store deler av Østlandet de strengeste tiltakene siden mars i fjor.

– Den sørafrikanske mutasjonen er mindre undersøkt i befolkningsstudier, fordi den har spredt seg mest i Afrika. Det har blitt stilt spørsmål om den gir mer alvorlig sykdom, sier fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FHI).

Det er uklart hvordan koronavaksinen fungerer på den den sørafrikanske mutanten.

– Vi mangler data på det, sier Forland.

Ifølge FHI er det flere ulike studier som viser at den britiske mutasjonen varierer fra 36 prosent mer smittsomt og opp til rundt 70 prosent mer smittsomt.

Britiske myndigheter mener mutasjonen som oppsto i Sør-Afrika i desember er enda mer smittsom enn den britiske.

MINDRE UNDERSØKT: Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FHI) sier at den sørafrikanske mutasjonen har blitt mindre undersøkt. Foto: Vidar Ruud / NTB