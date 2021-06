Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Natt til 15. november 2020 delte politiet ut bøter for totalt 70.000 kroner etter en fest med 15 personer i Sandviken i Bergen.

To kvinner har nektet å godta bøtene på henholdsvis 10.000 kroner og 5.000 kroner.

I dag må kvinnene møte i retten.

Flere bøter til festdeltakere

Da den aktuelle festen i Sandviken ble stanset av politiet, fikk tolv personer 5.000 kroner i bot for å ha deltatt. To andre deltakere stakk av fra stedet.

Huseieren, en kvinne i 30-årene, ble utpekt som arrangør. Hun fikk dermed en bot på 10.000 kroner som hun siden har nektet å betale.

En kvinnelig festdeltaker i 20-årene har samtidig nektet å betale boten hun fikk på 5.000 kroner.

Totalt har Vest politidistrikt skrevet ut 30 bøter etter festing under pandemien.

Omdiskutert forskrift

Forsvarer Didrik Beck Rodarte sier kvinnene tar saken til retten på prinsipielt grunnlag.

– Det er ikke fordi de er motstandere av koronarestriksjonene generelt. Det er fordi de mener prosessen var for dårlig de to første ukene da forbudet gjaldt.

To dager før festen i Bergen sentrum hadde Bergen sitt høyeste smittetall under pandemien. Da ble den mye omdiskuterte fempersonersregelen innført.

Som første kommune i landet, innførte Bergen en regel som gjorde det ulovlig å samles mer enn fem personer i private hjem.

– En naturlig forlengelse av kritikken

Selv om byrådet i Bergen mente det var forsvarlig å innføre den strenge forskriften, møtte de mye kritikk.

Senere ble det også klart at smittevernoverlegen aldri anbefalte forskriften. I tillegg uttalte politiet også at de ikke fikk nok tid til å vurdere saken.

Kritikken forskriften møtte, gjør at forsvareren mener kvinnene har en god sak.

– Det er ikke kontroversielt å ta denne problemstillingen til retten. Det har haglet kritikk fra flere retninger. Dette er en naturlig forlengelse av den kritikken som har vært.

Det er Vest politidistrikt som har utstedt bøtene.

Helsebyråd Beate Husa (KrF), daværende medisinsk fagsjef i kommunen Trond Egil Hansen og tidligere smittevernoverlege Karina Koller Løland skal vitne i saken. Det skriver BA.

Det skal også kommuneadvokat Helge Strand, og Gunnar Fløysand som er leder for påtalemyndigheten i politiet.

Foto: Marit Hommedal / NTB

Jusprofessor: – Forskriften var ugyldig

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen er en av dem som kritiserte Bergen kommune.

Samme måned som koronabøtene ble utstedt til festdeltakerne i Bergen, uttalte han at Bergen kommune trolig brøt menneskerettighetene ved å innføre fempersonersregelen.

– Jeg mener fortsatt i dag at grunnlaget for en så inngripende forskrift ikke var til stede og at forskriften derfor var ugyldig. Da kan heller ikke folk straffes for å bryte den.

Han legger til at han tror utfallet i saken kan ha betydning for lignende saker i fremtiden.

