Smittevernoverlegen i Bergen slutter

Anne-Lise Hornæs, stedfortredende etatsdirektør, bekrefter til BA at smittevernoverlege Karina Koller Løland har levert sin oppsigelse.

Koller Løland har aldri sittet som medlem av den innerste krisestaben i kommunen, og opplever at hun ikke har fått gjort jobben på en god måte.

– Vanskelig å ta ansvaret

– Jeg har aldri under pandemien sittet plassert på et slikt sted i organisasjonen at jeg kan få gjort jobben min på en effektiv måte. Det har vært utfordrende, og da er det vanskelig å ha det overordnede smittevernfaglige rådgivningsansvaret i Bergen kommune, sier Koller Løland til BA.

Hun begynte i jobben i mars.Kommunen har nå satt i gang prosessen med å lyse ut jobben som hennes etterfølger.

Etatsdirektør Brita Øygarden er på ferie og ønsker derfor ikke å kommentere saken nå, skriver BA.

Medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen sier til Bergens Tidende at han har vært kjent med oppsigelsen en ukes tid.

– Jeg har vært kjent med at hun har ønsket seg en mer sentral posisjon i kriseledelsen og ikke fått dette oppfylt, men hun har fått rikelige anledninger til å komme med vurderinger, råd og anbefalinger, sier Hansen.

PRESSEKONFERANSE: Karina Koller Løland har ordet på en av kommunens mange pressekonferanser om koronasituasjonen. Her er hun sammen med byrådsleder Roger Valhammer (t.v.), helsebyråd Beate Husa og medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen Foto: Marit Hommedal / NTB

Nye tall viser nedgang

Bergen kommune har hatt høye smittetall de siste ukene, men i dag kom det gledelige tall som viser en betydelig nedgang.

Det er registrert 28 nye koronasmittede siste døgn. Gårsdagens tall var 68, og det var også snittet for de foregående dagene.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) opplyste på en pressekonferanse i går at de strenge tiltakene mot koronasmitte blir utvidet i to uker til.

Tiltakene i Bergen og syv nabokommuner er omdiskutert, og har fått sterk kritikk både fra jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen og flere politikere fra opposisjonen i Bergen bystyre.

På pressekonferansen i går slo medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen kraftig tilbake mot dem som mener tiltakene er for strenge og at prosessen ikke har vært åpen nok.