Ein 24 år gamal mann og ein 29 år gamal mann møter denne veka i tingretten i Bergen, der dei står tiltalte for drapsforsøk på ein mann i 20-åra natt til 11. juli i fjor sommar.

På rettens første dag nekta begge straffskuld for drapsforsøk.

Men politiet har videoklipp av valdshendinga som gjerningspersonane sjølv har filma, lydopptak frå telefonavlytting der ein av dei tiltalte mellom anna fortel at han «kuttet han opp», samt DNA-bevis frå åstaden og på to knivar.

Skal ha brukt tolkens mobil og lagt ut bilde

Dag to av rettssaka byrja dramatisk.

Aktor og statsadvokat Rudolf Christoffersen tok ordet og fortalde at det er oppdaga at dei tiltalte har lagt ut ein oppfordring på Instagram om å ta knivofferet.

Ifølge Christoffersen har dei tiltalte fått tilgang til tolken sin mobiltelefon, medan dei følgde fornærma sin forklaring om valden frå eit anna rom i Hordaland tingrett i går.

Ifølge han vart posten lagt ut under hovudforhandlinga måndag og biletet er tatt i tingretten.

– Oppfordringen om å ta fornærma er også blitt gjenteken til ein av tilhøyrarane som er her i dag. Politiet har sjekka og vedkommande har eit kriminelt rulleblad. Eg ber difor retten om å lukke dører for tilhøyrarar. Det kan påverke forklaringane til sentrale vitne, argumenterte Christoffersen.

Han fekk medhald av dommar Bjørg Kvelstad, som bad tilhøyraren om å forlate salen og tingretten.

– Retten må også notere seg at dei tiltalte her har brote tilliten dei har fått av tingretten, sa Kvelstad.

AKTOR: Statsadvokat Rudolf Christoffersen. Foto: Eivind Fondenes / NRK

Rettssaka utsett

Christoffersen fortalde så at det no er oppretta ein straffesak på bildeposten som er lagt ut. Det betyr at tolken blir vitne mot dei tiltalte i den saka.

Forsvararane Marius Wesenberg og Ole Petter Grythe Hoff bad difor retten om å finne nye tolkar.

– Det går på habilitet. Det er vanskeleg å sjå for seg at dei kan halde fram å tolke, når det er oppretta ei anna straffesak sak der dei blir vitne mot dei tiltalte, sa Hoff.

Statsadvokat Christoffersen bad retten følge oppfordringa frå forsvararane.

– Habilitetsvurderingar skal vege tung og vi kan ikkje kome i ein situasjon der ein eventuell dom blir oppheva av saksbehandlingsfeil.

Dommar Bjørg Kvelstad har no stoppa rettssaka inntil vidare medan det blir jobba med å hente inn nye tolkar.

Har bedt om tryggingstiltak

Det er uvisst om rettssaka held fram seinare i dag, eller må starte opp igjen onsdag.

Christoffersen ynskjer ikkje å gi ytterlegare kommentarar til NRK om utviklinga i saka.

I ein SMS til BT skriv han at dei tek situasjonen alvorleg og at han har «anmodet politiet om at det iverksettes sikkerhetstiltak opp mot fornærmede».

NRK følgjer ei digital overføring av rettssaka.