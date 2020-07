– Jeg kom med taxi idet jeg så en mann som kom løpende ut i gaten. Det så ut som han veivet med armene. Vi stoppet taxien og da så jeg en mann som var full av blod på brystet, sier Richard Lundemoen.

Han er tilbake på Laksevåg i Bergen etter den traumatiske opplevelsen sist lørdag. Natt til 11. juli klokken 03.30 fikk politiet melding om en mann som hadde fått flere store stikkskader på Laksevåg i Bergen.

Richard og en annen person var de første på stedet. Han skjønte at det sto om minutter for den skadde mannen i 20-årene.

Første på stedet

Lundemoen forklarer at mannen hadde store kuttskader da de kom til stedet. Han blødde kraftig fra flere av kuttene.

– Det første jeg gjorde var å ringe nødnummeret. Mens jeg hadde de på øret rev jeg av meg klærne for å legge press på kuttskadene. Jeg visste ikke hvor sårene var for det var så mye blod.

Politiadvokat Are Nygård Bergh i Vest politidistrikt sier mannen var i livsfare da de kom til stedet.

– Dersom fornærmede ikke hadde fått god og effektiv førstehjelp, så ville han mest sannsynlig ikke overlevd, sier han.

Lundemoen og den andre personen holdt oppsyn med den skadde frem til nødetatene kom frem. Han sier det ikke var tid til å bli redd.

– Det eneste målet vårt var at han skulle overleve. Jeg tok øret over munnen hans og sjekket at han pustet. Heldigvis klarte jeg å holde hodet kaldt, sier han.

To menn siktet

Dagen etter hendelsen gikk politiet til aksjon og arresterte to menn på 23 og 28 år. Mennene ble siktet for drapsforsøk.

Begge de to er kjent for politiet fra før. De er nå varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

– Vi har innhentet mye informasjon, avhørt en rekke vitner og gjort diverse beslag i saken, sier politiadvokat Bergh i Vest politidistrikt. Han er påtaleansvarlig i saken.

Ingen av de siktede har ønsket å avgi forklaring. Politiet vil ikke gå ut med hva som er mulig motiv eller foranledningen til hendelsen.

– Vi ønsker å få tatt et skikkelig avhør av dem som er siktet, men vi har ikke planlagt nye avhør av noen av de involverte, sier politiadvokat Bergh.

Advokaten til 28-åringen, Fredrik Verling, sier at siktede ikke har tatt standpunkt til skyldspørsmålet.

23-åringen erkjenner ikke straffskyld, sier mannens advokat, Laila Kjærevik.

IKKE AVHØRT: De siktede har ikke ønsket å avgi forklaring, opplyser politiadvokat Are Nygård Bergh, som er påtaleansvarlig for saken. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

Fikk bruk for opplæring fra militæret

Richard sier han kan takke opplæringen han fikk i Sjøforsvaret for at han klarte å holde hodet kaldt og handle riktig.

– Den lærdommen var helt uvurderlig. Det eneste jeg ikke tenkte på var vår egen sikkerhet. Det var ikke i tankene mine at det var fare på ferde utenom han som var skadet.

En uke etter hendelsen beskriver Lundemoen det hele som uvirkelig. Det viktigste for ham er at fornærmede overlevde.

– Det er spesielt å være tilbake her igjen. Hele opplevelsen er litt diffus. Jeg husker ikke detaljene, men det er helt fantastisk at han er i live, sier han.