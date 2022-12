Navs første svar til NRK:

«Det er inntekt for hele kalenderåret som legges til grunn i etteroppgjøret for uføretrygd. Hvis du informerer NAV om forventet inntekt for kalenderåret før året starter, skal du få en jevn reduksjon i uføretrygden hele kalenderåret. Hvis du informerer NAV om en inntektsendring i løpet av kalenderåret, skal reduksjonen fordeles på gjenværende del av året. Endringer i uføretrygden foretas fra måneden etter at du gir NAV slik informasjon. Utgangspunktet er altså en løpende justering av uføretrygden basert på løpende inntekt fra vanlig arbeid.

Når NAV mottar opplysninger fra A-ordningen om at noen har tjent over inntektsgrensen eller forventet inntekt, kan uføretrygden reduseres. Endringen skjer fra måneden etter at NAV mottar opplysninger fra A-ordningen.

For de som starter i arbeid i begynnelsen av året og tjener over 80 % av den oppjusterte inntekten de hadde før uføre, finnes det noe som heter unntak fra tilbakekreving ved arbeidsforsøk. Kommer en under denne kategorien, vil de ikke bli krevd tilbake den uføretrygden en fikk utbetalt i f.eks januar og februar. (Det står mer om dette i rundskrivet til § 12-14. Kommentarer til forskriftsbestemmelser til § 12-14 – Forskrift om uføretrygd fra folketrygden, Kapittel 4 Etteroppgjør fjerde ledd).

Har du spørsmål knyttet til hvorfor lovverket er som det er så er politikerne som vedtar dette.»

Nye spørsmål frå NRK:

Er regelverket utvetydig om at det er inntekt for heile kalenderåret som blir lagt til grunn i etteroppgjeret for uføretrygd?

Er etteroppgjeret uavhengig av om ein person har slutta å motta trygd i løpet av kalenderåret?

Betyr det i så fall at ein person mister trygd ein hadde behov for – og rett til – fram til at vedkommande gjekk ut i full jobb?

Har Nav tidlegare eller no vurdert dette spørsmålet?

Nytt svar frå Nav:

«Viss det er utbetala for lite eller for mykje uføretrygd i løpet av kalenderåret, skal det gjerast eit etteroppgjør. Etteroppgjøret vil gjelde for alle som har fått for mykje eller for lite utbetala.

Viss den pensjonsgjevande inntekta i løpet av eit kalenderår utgjer meir enn 80 prosent av inntekta før du vart ufør, har du ikkje rett til utbetaling det aktuelle kalenderåret. Da skal utbetalinger i same kalenderår betalast tilbake. Pensjonsgjevande inntekt er mellom anna brutto lønsinntekt frå Noreg inkludert feriepengar, lønsinntekt frå utlandet eller inntekt frå sjølvstendig næringsverksemd.

I utgangspunktet skal inntekt for januar og februar krevjast tilbake viss du har fått jobb frå 1. mars og denne gjer at du overstig 80 prosent av inntekt før du vart ufør i løpet av kalenderåret. Det finns eit unntak ved enkeltståande arbeidsforsøk. Dette kan gjelde personar som startar i arbeid i byrjinga av året og tener over 80 prosent av inntekta før dei vart ufør. NAV skal da vurdere om det foreligg arbeidsforsøk. Personen må sjølv dokumentere tidspunktet for når endringa tok til, til dømes med arbeidsavtale og/eller lønsslippar frå arbeidsgjevar. Viss du fyller vilkåra i unntaket, vil det ikkje bli kravd tilbake uføretrygd du fekk utbetala i til dømes januar og februar. Kva som reknast som «i byrjinga av året» skal vurderast konkret i kvart einskild tilfelle.