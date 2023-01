Den tidligere politimannen i Odda ble dømt for alvorlige overgrep mot gutter i 2010.

Den gang fikk han forvaringsdom på ti år i Gulating lagmannsrett for:

Seksuell omgang mot flere gutter i alderen 10 til 15 år fra Norge, Romania og Brasil.

Produksjon og besittelse av materiale som seksualiserer barn. Bildemateriale som ble funnet hadde et sadistisk preg med tortur og mishandling av barn.

Menneskehandel.

Mannen var også en del av et stort pedofilt nettverk, hvor han tok bilder og delte overgrepene han begikk med andre.

Mannen har nå fått forlenget forvaring i fem år i Romerike og Glåmdal tingrett.

«Klarer ikke styre drifter»

Mannen ble først prøveløslatt i 2016.

Da tok det kort tid før han begikk nye alvorlige lovbrudd. Uten tillatelse skaffet han seg da en PC, og lastet ned overgrepsmateriale.

Politiet fant bilder av torturerte, døde og lemlestede barn på den tidligere politimannens PC.

Under prøvetiden chattet han også om sine fantasier og nye overgrep mot barn.

Det «viser at tiltalte har drifter og behov som ikke har latt seg styre, selv under trussel om fortsatt forvaring», står det i den tidligere forvaringsdommen.

Mener behandlingen ikke har fungert

Retten mener at en tidsbestemt straff ikke er nok for å verne andres liv, helse eller frihet.

De viser blant annet til at terapien han har fått i snart ti år, ikke har virket. De mener derfor at det ikke finnes behandling som kan redusere faren for nye overgrep.

Han oppfyller samtidig kriteriene til diagnosen dyssosial personlighetsforstyrrelse.

I dommen står det at forklaringen hans fremstår distansert, hvor han bagatelliserer og miniminerer overgrepene han har begått.

Fryktet flere overgrep i utlandet

Statsadvokat og aktor Benedicte Hordnes mener at dommen er helt som forventet.

Hun viser til at han ble prøveløslatt, at han fikk den sjansen, men likevel begikk nye, alvorlige lovbrudd.

Hordnes understreker samtidig at han da ikke hadde mulighet til å begå fysiske overgrep.

– Han begår de groveste overgrepene i land der barn har dårlig beskyttelse, og det er lav grad av oppdagelse. Vi frykter at han ville dratt til land, og fortsatt med å holde på uten at det ble avslørt, sier hun.

Mannens forsvarer, advokat Christian Norgaard, opplyser at klienten hans har anket dommen. Han ønsker ikke å kommentere den ytterligere.

Slipper True Crime om saken

Denne våren kommer det en True Crime-serie på Discovery+ om politimannen.

Serien «Operasjon Lost Boy» forteller historien om hvordan overgrepsmateriale på hans datamaskin avdekket en internasjonal pedofillring i Romania, Brasil, Afghanistan, Storbritannia, Italia og USA, skriver Dagsavisen.