Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

49 personer har fått påvist koronavirus i Bergen siste døgn. 21 av disse er unge voksne mellom 20 og 29 år, 15 av de smittede er mellom 20 og 22 år gamle.

14 av tilfellene har tilknytning til fadderuken, ifølge smittevernoverlege Egil Bovim.

– Ut fra smittesporingen ser jeg for meg at vi får flere tilfeller, sier han.

Bergen har hatt høye smittetall i en måned nå. Kommunen har innført lokale tiltak og er nå en av kommunene med det strengeste tiltaksnivået i Norge, og fredag ble disse forlenget.

Lenge har det vært tenåringer (13–19) som har vært gruppen som har stått for de fleste tilfellene i byen. Men tallene fra de tre siste dagene viser at unge voksne (20–29) nå er gruppen som er mest representert i statistikken.

64 av 141 smittede de siste tre dagene er i denne aldersgruppen.

– Vi ser også at det er mye smitte i aldersgruppen 20–29 år, særlig gjelder dette de yngste i denne gruppen. Av de smittede i dag er 15 tilfeller er blant ungdom 20–22 år, sier smittevernoverlege Egil Bovim.

Her er smittetiltaka i Bergen no Ekspandér faktaboks Dette er smitteverntiltaka som gjeld i Bergen til og med 29. august. Maks 10 personar samla i private heimar. Her gjeld ikkje fullvaksinerte.

Påbod om å bruke munnbind der ein ikkje kan halde ein meter avstand.

Påbod om bruk av munnbind i taxi.

Anbefalt å ha heimekontor om ein må ta kollektivtransport til arbeid. Tiltak på serveringsstader Plikt til å registrere gjestar på serveringsstadar.

Lik skjenketid for ute- og inneservering, slik at ein kan skjenke like lenge ute som ein har lov til å skjente inne.

Plikt til at det skal brukast munnbind på serveringsstadar når tilsette og gjestar beveger seg i lokalet og det er fare for at avstandskravet på ein meter ikkje kan overholdes.

Lydnivået på stadar der det blir spelt musikk skal justerast til eit nivå som gjer det mogleg for gjestar å prate saman med ein meters avstand. Besøksrestriksjonar på sjukeheimar maks to besøkande kvar dag.

påbod om munnbind på besøkande.

tilsette må bruke munnbind der ikkje to meter avstand kan holdast.

UNGE: Mange unge er smittet i Bergen. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

Testrekord

Mandag tok mange bergensere til de to kommunale teststasjonene. Ved Festplassen er det lang kø, og NRK har fått opplyst fra flere som har testet seg at køen tok halvannen time.

– Det er stort trykk på teststasjonene, men vi har full kapasitet for øyeblikket, sier Dagrun Linchausen, legevaktsjef i Bergen.

Mandag er ofte en dag mange tester seg på, men denne mandagen kan testrekorden fra 26. mars ryke, sier Linchausen. Da testet 3408 personer seg.

– Det kan bli litt køer, men det er bare å smøre seg med tålmodighet, så skal dette gå bra. Hvis det står 100 foran deg, vil det likevel ta mindre enn én time før du har blitt testet, sier hun.

– Vi har mye smitte i Bergen, så at folk tester seg er bra.

MULIG REKORD: 3408 tester på én dag er rekorden i Bergen. Den ble satt i mars. Foto: Tipsbilde / NRK

– Ikke bekymret for organiserte fadderarrangement

Smittevernoverlege Egil Bovim sier at de samarbeider med Universitetet i Bergen om testing av studenter. UiB-rektor Margareth Hagen meldte søndag om at 27 av 8558 testede studenter fikk påvist koronavirus forrige uke.

– Vi må bare ta smittetilfellene på strak arm når de kommer. Vi samarbeider med UiB, sier han.

– Vi er ikke bekymret for de organiserte fadderarrangementene, men det er de mindre organiserte og spontane arrangementene som bekymrer oss. Der har vi ikke full oversikt over at smitteverntiltakene blir fulgt, sier han.