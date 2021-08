Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Bergen kommune forlenger tiltaka med ei veke, opplyste fungerande byrådsleiar Lubna Jaffery på ein pressekonferanse fredag.

– Smitten er framleis på eit for høgt nivå, seier Jaffery.

I dag melde kommunen om 62 nye smittetilfelle. Det daglege snittet siste veka er på 54.

Jaffery seier smitten har flata ut og at ein har unngått den største smittetoppen, men har heller ikkje fått senka smitten.

På pressekonferansen var ho klar på at byen er for nær ein situasjon med ukontrollert smitte.

– Bergen, det er noko som står på spel her. Smittesporarane jobbar heilt på kanten av det som er mogeleg og me har ikkje nok helsepersonell, seierJaffery.

Her er smittetiltaka i Bergen no Ekspandér faktaboks Dette er smitteverntiltaka som gjeld i Bergen til og med 29. august. Maks 10 personar samla i private heimar. Her gjeld ikkje fullvaksinerte.

Påbod om å bruke munnbind der ein ikkje kan halde ein meter avstand.

Påbod om bruk av munnbind i taxi.

Anbefalt å ha heimekontor om ein må ta kollektivtransport til arbeid. Tiltak på serveringsstader Plikt til å registrere gjestar på serveringsstadar.

Lik skjenketid for ute- og inneservering, slik at ein kan skjenke like lenge ute som ein har lov til å skjente inne.

Plikt til at det skal brukast munnbind på serveringsstadar når tilsette og gjestar beveger seg i lokalet og det er fare for at avstandskravet på ein meter ikkje kan overholdes.

Lydnivået på stadar der det blir spelt musikk skal justerast til eit nivå som gjer det mogleg for gjestar å prate saman med ein meters avstand. Besøksrestriksjonar på sjukeheimar maks to besøkande kvar dag.

påbod om munnbind på besøkande.

tilsette må bruke munnbind der ikkje to meter avstand kan holdast.

LANG KØ: Mange har møtt opp for å teste seg på Festplassen i Bergen. Foto: Marian Reikerås

Mangel på helsepersonell

Bergen kommune har måtta be om hjelp ifrå nabokommunane for å få kontroll på situasjonen.

Jaffery oppfordrar alle til å forholda seg til smittevernreglane.

Smitten spreier seg framleis mest blant dei unge og no ho ber dei om å bruka munnbind, halda meteren og fortelja smittesporarane om kven de har vore med om dei ringer.

– Me veit at venner er det viktigaste i livet og de skal få vera med kvarandre, men de må gjera nokre ting i tillegg, seier Jaffery.

Kommunen melder også om at to fullvaksinerte sjukeheimsbebuarar, som var smitta med covid-19, har døydd siste veka. Totalt har no 16 pasientar fått påvist smitte på fem ulike sjukeheimar.

Tre pasientar er innlagt med covid-19 i Helse-Bergen. Ingen av desse får intensivbehandling, ifølge Helse-Bergen sine nettsider.

Skular med smitte i bergensområdet Ekspandér faktaboks Natland skole

Olsvik skole

Alvøen skole

Rå skole

Søreide skole

Garnes ungdomskule

Bjørndalsskogen skole

Skranevatnet skole

Nordnes skole

Rådalslien ungdomsskole

Slåtthaug ungdomsskole

Sædalen skole

Slettebakken barneskole

Rothaugen ungdomsskole

Kronstad skole

Gimle oppveksttun

Ny-Krohnborg skole

Minde skole

Årstad videregående skole

Åsane videregående skole

Nordahl Grieg videregående skole

St. Paul videregående skole

Bergen private gymnas

Langhaugen videregående skole

Tertnes videregående skole

Amalie Skram videregående skole

Sandsli videregående skole

Slåtthaug videregående skole Kjelde: Bergens Tidene

Forlenger tiltak

Smittevernoverlege Egil Bovim seier at tiltaka den siste veka har fungert, men at tala framleis er for høge.

– Sist me skulle innføra tiltak hadde eg strengare forslag. Det hadde eg ikkje no, for me har lik situasjonsforståing som sist, sa han på pressekonferansen i dag.

I dag er det påvist smitte på totalt 28 skular i bergensområdet, ifølge Bergens Tidende.

Men det vil ikkje bli noko endringar på skulane, ifølge helsebyråd Beate Husa. Dei skal framleis ha grønt nivå, men med låg terskel om å auke det til gult nivå.

– Me vil i størst mogeleg grad skjerma barn og unge for inngripande tiltak, seier Husa.

Dei lokale tiltaka vil gjelde til 29. august.

GRØNT NIVÅ: Søreide skule er ein av mange skular i Bergen med smitte. Likevel vil byrådet halda på grønt nivå for skulane. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

Karantenefritak

Frå og med måndag denne veka kan elevar sleppa karantene dersom dei testar seg.

Frode Nilsen, områdeleiar i etat for skule i Bergen kommune, seier at elevane kjem tilbake på skulen i ulik takt, og at tala på kor mange som er i karaktene difor er litt usikkert.

– Det er ikkje alle foreldre som har moglegheit til å følga barna til testing same dag, noko som fører til at nokon sit lenger i karantene, seier Nilsen.

Medisinsk fagsjef, Trond Egil Hansen, sa i dag på pressekonferansen at han forstår at folk er lei.

– Ein kan spørje seg; skal vi aldri bli ferdige med dette? Vi nærmar oss målstreken, men det er vanskeleg å seie kor langt det er igjen. Vi er kanskje i gang med eit oppløp, men vi veit ikkje kor bratt motbakke dette oppløpet skal gå i, seier han.