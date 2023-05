Petter Sortland, Høyanger kommune

– Vi har ikkje vedtak om retningslinjer om at folkevalt skal orientere kommunedirektøren før dei besøkjer kommunale einingar. Men eg har klare forventingar til at ein einingsleiar gjer beskjed i linja når dei får slike førespurnader. Og vi har akkurat hatt eit døme på at det fungerer slik i Høyanger kommune. Vi har vedtak i kommunestyre om at vi skal få på plass ein kommunikasjonsstrategi og -plan. Ein slik plan vil gjere oss tryggare i handsaming av slike situasjonar.

Per Kristian Vareide, Stavanger kommune

– Vi har for tida ikkje nokon vedtekne retningslinjer for besøk/arrangement ved verksemdene våre. Vi hadde det for nokre år sidan. Desse var primært ikkje retta mot folkevalde, men mot verksemdsleiarane. Det er kvar enkelt verksemdsleiar som primært må gjere ei konkret vurdering av om når og korleis det bør vere besøk/arrangement. Dei kan naturlegvis konferere med overordna leiar ved behov. Desse retningslinjene var grunngitte i å tryggje verksemdsleiarane på dei avgjerdene dei kunne ta. Vi har ingen rutine som tilseier at kommunedirektøren skal vere orientert.

Camilla Dunsæd, Kristiansand kommune

– Vi har ikkje vedteke retningslinjer om at folkevalde skal orientere kommunedirektøren før dei besøkjer kommunale einingar. I praksis er det litt ulikt. Nokon folkevalde kontaktar direktøren for området som då kan formidle kontakt ut til aktuelle einingar for besøk, andre folkevalde kontaktar kommunalsjefar/einingsleiarar direkte. Som oftast blir då orientert direktøren for området frå leiarane sine. Det er sjeldan kommunedirektøren blir kontakta. I samband med valkampen no vart det drøfta i formannskapet og vi la etter det til grunn ein praksis at folkevalde i månadene valkampen går føre seg kan kontakte direktøren for området. Det er for å koordinere og spreie besøka ut slik at ikkje ein bestem eining/avdeling får mange besøk. Det krevst førebuingar og tilrettelegging i forkant av besøka, og under besøka, for å sørgje for at besøket har verdi for den folkevalde og ikkje hemmar den daglege drifta på einingane.

Gunnar Silden, Stad kommune

– Vi ikkje vedteke direkte retningslinjer for folkevalde som ynskjer å besøkje einingar. Men det har vore diskutert at administrasjonen ynskjer å vere informert i forkant av eventuelle besøk.

Heidi Lippestad, Lillestrøm kommune

– I vår kommune er dette diskutert munnleg, slik at dei politiske partia seg i mellom handterer dette ganske likt og slik at ulike administrative einingar handterer det likt. Vi har ein munnleg avtale på at kommunedirektør og direktør for relevant tenesteområde blir informert om besøket på førehand. Målet er (som sagt over) at administrasjon og politikk handterer dette på same måte.

Christian Fotland, Bjørnafjorden kommune

– Vi har ingen nedfelte rutinar om politikarane kan besøkje kommunale tenestestader, men kommunestyret har ei generell oppfatning av at dei tek omsyn til kommunedirektøren. Praksis er at det er god dialog mellom politikarane og kommunedirektøren i forhold til eventuelle besøk på tenestestadene. Hos oss fungerer dette veldig bra, utan at det er behov for å lage retningslinjer som avgrensar politikarane på nokon måte. Etter ny kommunelov frå 2018 er det presisert det løpande personalansvaret ligg til kommunedirektøren, og mi oppfatning er at politikarane har stor respekt for at den daglege drifta blir handtert av administrasjonen og tenestene.

Øyvind Bang-Olsen, Kinn kommune

– Eg set pris på å vite om kontakten som er mellom våre leiarar og lokalpolitikarar, men har fram til no ikkje setje behov for å formalisere dette. Eg vi helst også kjenne til korleis tilsetje og leiarar opplever kvardagen, og gjennom dei dialogane vi har internt er dette viktig. Tilsvarande har politiske utval og lokalpolitikarar behov for informasjon. Formelt er det slik at kontaktpunktet mellom politiske organ og administrasjon går via kommunedirektøren. Vi prøver å leggje til rette for møte og informasjon frå ulike nivå i organisasjonen for å sikre at også politisk nivå får den detaljkunnskapen dei treng.

Stig Tore Johnsen, Tromsø kommune

– Vi har ikkje slike retningslinjer, og vi reknar det heller ikkje som nødvendig. Vi har frå administrasjonen si side eit godt samarbeid med alle politiske miljø og legg til rette for besøk på kommunale einingar etter ønske frå politiske parti så langt det lèt seg gjere. Vi ønskjer ikkje å leggje nokon føringar eller avgrensingar på dette, tvert i mot.

Tom Georg Indrevik, Øygarden kommune

– Vi har ikkje vedteke slike rettingslinjer. Men på politisk nivå har vi ein lang tradisjon med å informere om slike besøk. I tillegg har vi også ein tradisjon med informere politisk leiing. Vi prøver også der det interesse for det å leggje opp til ein offisiell del, men eg synest kanskje at rammene i Sunnfjord går for langt.

Per Lerøy, Austrheim kommune

– Me har aldri sett at det har vore trong for slike reglar. I ein liten kommune vil det alltid vera tilsetje frå ulike avdelingar som anten er medlemmer i kommunestyret eller aktive i partia som er representerte i kommunestyret. Dermed vil det alltid flyta informasjon frå dei ulike kommunale avdelingane til politikarane i kommunen. Til tider er dette krevjande, men det har aldri vore snakk om å leggja band på dei tilsetje for å hindra slik informasjonsflyt.

Elisabeth Enger, Drammen kommune

– Hos oss er det lokal leiar som tek stilling til besøk av kommunens folkevalde. Vi har ikkje ein regel om at kommunedirektør skal varslast, verken av den lokale leiaren eller av dei folkevalde.

Anders Skipenes, Gloppen kommune

– Etter mi vurdering handlar dette i lita grad om reglar og juss, men er heller eit spørsmål om det eg vil definere som normal folkeskikk. Eg trur ikkje det er slik at verken politikarar eller andre strenar inn i ei privat verksemd med mediefølgje, og held møte med tilsetje utan at dagleg leiar er orientert om dette på førehand. Det synest eg vil vere ein heilt naturleg måte å opptre på også når ein ønskjer å besøkje offentleg verksemd.