Stortinget vil fjerne foreldingsfristen for seksuelle overgrep mot barn

Det er klart etter et møte i justiskomiteen i Stortinget tysdag.

I forslaget blir regjeringa beden om å fjerne foreldingsfristen for alle typar seksualbrotsverk mot barn. Frp får fleirtal for forslaget med støtte frå Ap, Sp og SV.

Frps justispolitiske talsperson Per-Willy Amundsen grunngir forslaget med at det ofte går lang tid frå eit overgrep skjer, til ei politimelding blir levert. Han viser til ei nyheitssak frå NRK i vinter der det kom fram at det i gjennomsnitt er snakk om ei forseinking på 17 år.

– Det betyr at i svært mange tilfelle er saka forelda, seier Amundsen til NTB.

– Kunstig skilje

Situasjonen i dag er at foreldingsfristen berre er fjerna for dei mest alvorlege seksualbrotsverka, som valdtekt og seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år.

Eit kunstig skilje, meiner SVs Petter Eide.

– Det skal ikkje vere mogleg for ein overgripar å gøyme seg bak ein foreldingsfrist når ei sak kjem opp etter mange år, seier Eide.

– Det er ikkje logisk slik det er i dag, at vi skal ha foreldingsfrist på seksualbrotsverk når vi samtidig veit at mange av desse sakene ikkje kjem opp før det er gått mange år.

Rettstryggleik for barn

Leiar i Justiskomiteen Lene Vågslid (Ap) meiner ei fjerning av foreldingsfristen vil styrke rettstryggleiken til barn.

– Eg ser ingen gode grunnar til å ha foreldingsfrist for sekualbrotsverk mot barn, seier ho.

Forslaget ser likevel ikkje ut til å få støtte frå regjeringspartia.

Høgre viser i komitéinnstillinga til at Stortinget så seint som i november i fjor bad regjeringa om ein heilskapleg gjennomgang av foreldingsreglane for seksuallovbrot og vald mot barn. Foreldingsfristen bør etter Høgre sitt syn vurderast i samband med denne gjennomgangen.

Har åtvara mot oppheving

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen har tidlegare åtvara mot å oppheva foreldingsfristane.

– Eg fryktar konsekvensar som langvarige rettsprosessar som vil vere belastande for både tiltalte og fornærma. Faren vil vere at det fører til gale frifinningar og gale domfellingar. Og svake beviser kan medføre at kjensler i begge retningar blir avgjerande, har Larsen tidlegare uttalt til NRK.