Store Iran-demonstrasjonar i Oslo og Bergen: – Håpar dette er revolusjonen

Det har vore store protestar i Iran etter at 22 år gamle Masha Amini døydde i moralpolitiet si varetekt førre fredag.

Grunnen til at ho vart stoppa skal ha vore at ho hadde på seg hijaben feil.

Laurdag samla fleire hundre personar seg på Torgallmenningen i Bergen for å demonstrera for kvinners rettigheiter i Iran.

– Det er veldig rart at me markerer det på grunn av kusina mi. Men det er og ein veldig fin ting at så mange har stilt opp i dag, seier Sonya Aili.

Ho bur på Sotra, og er altså syskenbarn til Masha Amini.

FAMILIE: Sonya (t.h. for midten) og Diako Aili (bak, i midten) er syskenbarna til Masha Amini. Foto: Alrik Velsvik / NRK

– Det har vore ein djup sorg for heile familien, seier Aili om den siste veka.

– Eg har og hatt skuldkjensle dei siste dagane, for eg har hatt så mykje mogelegheiter her i Noreg. Ikkje berre ovanfor kusina mi, men heile folket i Iran, seier Diako Aili, bror til Sonya.

Fleire hundre møtte opp på demonstrasjonen på Torgallmenningen laurdag. Foto: Alrik Velsvik / NRK

Tydeleg prega fetter

Diako Aili var tydeleg prega då han skulle tala til dei frammøtte på demonstrasjonen i Bergen.

– Då eg gjekk opp mot mikrofonen og såg eit bilete av kusina mi, byrja eg berre å tenkja på kor mykje eg tek for gitt, og kor trist det er at eit så ungt liv skal bli drepe for så lite som at eit menneske ikkje sjølv skal få velja kva det vil gå med, seier han.

Dei to syskena håpar det auka fokuset også utanfor Iran kan vera med på å endra situasjonen der.

– Me må dela det så mykje som mogeleg, slik at fleire blir opplyst, seier Sonya.

Familien til Masha Amini seier dei kjende seg støtta etter laurdagens markering på Torgallmenningen. Foto: Alrik Velsvik / NRK

– Kvinnerevolusjonen har starta

Ho kallar dei som demonstrerer i Iran no for modige.

– Det er fleire kvinner som har teke av seg hijaben og brent den framfor politiet. Der risikerer dei verkeleg livet sitt. Det er utruleg fint å sjå at alle stiller opp og står saman om det, det er veldig viktig, seier Sonya.

Diako seier han ser at demonstrasjonane i Iran er annleis enn før.

– No står damer i front med menn bak seg som støtte. Det er mange fleire i gatene. Eg håpar verkeleg dette er revolusjonen og gjer at me får eit fritt Iran, seier han.

– Kvinnerevolusjonen har starta. Viss kvinner står saman kan ingen makt, ingen trussel, ingen våpen eller ingen religion stoppa dei, sa kommunestyrerepresentant på Askøy, Masoomeh Atashfaraz, til dei frammøtte.

Brende hijabar utanfor Stortinget

Også utanfor Stortinget møtte i dag fleire hundre personar opp for å støtta iranarar sin kamp mot prestevelde og ufridom, skriv NTB.

Blant dei frammøtte var mange eksiliranarar, som på symbolsk vis kasta fleire hijabar og iranske flagg på bålet.

Utanfor Stortinget i Oslo vart hijabar brende under demonstrasjonen laurdag. Foto: Javad Parsa / NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) seier på Twitter at han fordømmer Iran si brutale handheving av hijab-påbodet og er bekymra for kvinner sine rettar i landet.

– Min djupeste medfølelse med Mahsa Aminis familie i Iran og hennes slektninger i Norge. Jeg er svært bekymret for kvinners rettigheter i Iran og fordømmer iranske myndigheters brutale håndhevelse av hijab-påbudet, skriv Støre.

– Det betyr ikkje noko spesielt at Jonas Gahr Støre kondolerer. Det som betyr noko, er alle som kondolerer. Og at det sosiale engasjementet vårt har fått konsekvensar. Mahsa Amini sin død betyr noko, seier fetter Diako Aili til BT.