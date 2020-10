Stord sykehus stenger for besøk etter økt smitte

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Helseforetaket skriver i en pressemelding at ledelsen har vedtatt å stenge Stord sykehus for besøkende inntil videre.

Stengingen gjelder fra og med søndag.

Antall smittede på Stord har vært sterkt økende den siste uken, noe som også har ført til restriksjoner i nabokommuen Bømlo.

Lørdag hadde i alt 11 personer testet positivt på covid-19 på Stord. To av tilfellene er elever på Stord videregående skole.

Det er fra før også bekreftet tre tilfeller ved Kværner og to tilfeller knyttet til et arbeidslag hos Leirvik AS.

Også Bømlo bu- og helsesenter stengt for for besøk etter at en praksiselev testet positivt denne uken.

– Uoversiktelig situasjon

Kommunene har oppfordret innbyggerne til å holde seg mest mulig hjemme på fritiden, men det er foreløpig ikke innført restriksjoner knyttet til arrangementet som allerede er planlagt.

– Når situasjonen er uoversiktelig og det er såpass mange vi vet har vært i kontakt med mulige smitteområder, velger vi å stenge for besøkende som er midlertidig tiltak, sier klinikkdirektør somatikk Anne-Beth Njærheim.

Njærheim opplyser at besøksforbudet i første omgang gjelder ut dagen. Sykehuset vil gjøre en ny vurdering av dette mandag.

Ifølge klinikkdirektøren vil sykehuset vurdere å gjøre unntak for pårørende dersom det er snakk om alvorlig syke pasienter.

Søndag har Stord sykehus én innlagt pasient med covid-19. Det er per nå ikke meldt om smitte blant noen av de ansatte.