Tørvikbygd båtlag i Kvam herad er dømt til å flytte en 93 meter lang båtbrygge.

Det skjer etter at 12 grunneiere i Skutevik saksøkte båtlaget.

De mener brygga, med plass til 49 båter, blokkerer sjøferdsel til eiendommene deres.

Naboene ønsket brygga fullstendig fjernet.

Tørvikbygd båtlag på sin side, viste til at havnen er godkjent av Kvam herad i 2011.

De mener i tillegg at «proppen» i viken ikke skyldes bryggen, men heller én av grunneiernes 42 fots (13 meter) lange seilbåt som har ligget der siden 80-tallet, ifølge eieren.

«INNKAPSLET» SEILBÅT: Nærmeste nabo Geir Øystein Djupevåg eier seilbåten «Kristianna» til høyre i bildet. Foto: Serina Sandven

Det slo Hordaland tingrett ned på.

Båtlaget er dømt for å ha krenket strand- og båtfesterettene til de 12 grunneierne ved brygga.

Må flyttes 21 meter

Bryggen blir ikke fjernet, men må reduseres med mange meter og flyttes minst 35 meter unna nærmeste grunneier.

I dag ligger båthavnen 14 meter unna nærmeste grunneier.

Tørvikbygd båtlag er også dømt til å betale saksomkostningene på 800 000 kroner.

Hordaland Folkeblad skrev først om dommen.

Nærmeste nabo og eier av seilbåten, Geir Øystein Djupevåg, opplever at grunneierne har blitt hørt selv om de ikke vant fullt frem med sine krav i retten:

– Dommen viser tydelig at vi i Skuteviken har blitt belastet av et tiltak som er godkjent av kommunen, som ligger tett opp i oss og plager oss, sier han.

NABO: Geir Øystein Djupedal er én av flere grunneiere som står bak søksmålet. Foto: PRIVAT

Djupevåg er båtbygger og driver blant annet et verksted på eiendommen.

– Om båtene ikke kommer til er det klart det vanskeliggjør den jobben, sier han.

Kostbart

Ordfører i Kvam Herad, Torgeir Næss (Ap), viser til at dommen ikke er rettskraftig ennå og ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Selve båthavnen har en verdi på 6 millioner kroner, ifølge avisen.

Retten har dømt båtlaget til å gjøre flere større endringer, som det kan bli kostbare:

12 meter av den enden av bryggen som ligger innerst i viken må fjernes, slik at den ikke ligger nærmere land enn 30 meter.

Bryggens vestlige utriggere må fjernes og sperringer må settes opp slik at båter ikke kan fortøye der.

Hele bryggen må flyttes tre meter mot nordøst.

Fristen for endringene er 27. august.

Båtlagets advokat: – Preget av steile fronter

Båtlaget har per torsdag kveld ikke bestemt seg for om de ønsker å anke selve dommen eller ikke.

– Resultatet kunne vært verre, så vi må ta de positive elementene ved dommen som man kan finne, sier båtlagets advokat Nils Egil Tangedal.

Men båtlaget har anket at de må betale saksomkostningene på 800 000 kroner.

– Det er et vanvittig beløp til tross for at saksøkerne ikke vant saken fullt ut, sier advokaten.

Konflikt mellom grunneierne og båtlaget, har skapt utfordringer for prosessen i lang tid, mener han.

– Én problemstilling ved slike saker er at frontene kan bli ganske steile, og det har de vært her i en del år. Gitt det, er det vel kanskje dårlig klima for å finne de rette løsningene, som naturlig ligger på begge parter i saken, sier Tangedal.

Båtlaget har tidligere søkt Kvam Herad om ekspropriering av de nødvendige rettighetene i Skutevik.