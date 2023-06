Staten med strengare krav til straumselskapa

Strengare krav for å få konsesjon til å selje straum, og hardare reaksjonar ved brot på regelverket.

Det er blant tiltaka Reguleringsstyresmaktene for energi i NVE foreslår.

Dei ønsker blant anna å kunne inndra utbytte og å trekke tilbake konsesjon.

Og i alvorlege tilfelle: å forby meir sal av straum.

– Det er behov for å styrke reaksjons- og sanksjonsmoglegheita overfor straumleverandørar. Strengare krav til å få konsesjon vil bidra til færre brot på regelverket, seier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

– Vi helsar dei nye forslaga frå NVE velkomne. Dette er noko vi har etterlyst lenge, seier administrerande direktør Åslaug Haga i Fornybar Noreg.

– Det er behov for å styrke reaksjons- og sanksjonsmoglegheita overfor straumleverandørar, seier NVE-direktør Kjetil Lund. Foto: Catchlight/NVE

Kritikk for villeiande marknadsføring

Fleire leverandørar har det siste året fått kritikk for villeiande marknadsføring og andre brot på regelverket.

Nokre har også fått bøter på fleire hundre tusen kroner frå Forbrukartilsynet.

Men fordi NVE ikkje har heimel til det har ingen har blitt fråtekne retten til å selje straum.

– Det er viktig at vi har ein velfungerande marknad som forbrukarane har tillit til og som gir eit best mogeleg tilbod til forbrukarane. No foreslår vi ein serie med tiltak som vil styrke marknadsreguleringa for framtida, seier NVE-direktør Lund.

Slik er dei nye forslaga Ekspander/minimer faktaboks 1. Nye sanksjonsmoglegheiter ved brot på energiregelverket RME rår til ei utviding av dagens reaksjonsmoglegheiter til å inkludere administrativ inndraging av utbytte for brot på relevante forskrifter. Det vil vere ein effektiv reaksjon som sikrar at føretaket ikkje tener på handlinga. Dersom dette skal innførast vil det krevje endringar i relevante forskrifter. RME anbefaler at OED vurderer å utvide RMEs kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr til personar som medverkar til brot på energilova og tilhøyrande forskrifter. Dersom dette vert innført, vil det krevje endring av energiloven. 2. Strengare krav til kjennskap til risiko og dugleig RME rår vidare til at dagens krav i omsetningskonsesjon blir skjerpa ved å krevje at straumleverandørar erklærer at dei er kjende med risikoen ved å tilby avtalar som føreset ei prissikring, og kan handtere risikoen knytt til avtalane dei tilbyr. RME rår til eit krav om dugleik som blir stilt overfor styret, dagleg leiing og selskapet som kan bidra til å auke tilliten hos sluttbrukere og sikre at leiinga er eigna til å drive verksemd i strstraummarknaden. Dette vil krevje ei endring av forskrift. 3. Tilbaketrekking av konsesjon på bakgrunn av brot på anna relevant regelverk RME rår til at vi bør ha heimel til å trekke tilbake ein konsesjon på bakgrunn av brot på anna regelverk enn energilova og tilhøyrande forskrifter. Formålet er å sikre ein trygt straummarknad og ei heilskapleg regulering der brot på anna regelverk får konsekvensar for straumleverandørar. Ei utviding av dagens heimel krev endring av energilova. 4. Individuelt tilpassa vilkår til konsesjonærar RME rår til å stille særskilde krav til straumleverandørar som har brote regelverket. Dette for å forhindre gjentaking av brot på regelverk. Formålet vil også vere å følge opp straumleverandørar tettare. Dette vil ikkje krevje ei endring av regelverket, men vil vere ei praksisendring for RME. 5. Forbod mot å inngå nye avtaler med sluttbrukarar I dei tilfella der straumleverandørar har alvorlege brot på regelverket, rår RME til at det kan stillast eit tidsavgrensa forbod mot å inngå nye avtalar med sluttbrukarar. Eit slik forbod vil bidra til at straumleverandørar sin eventuelle ulovlege praksis opphøyrer rask, og vil også virke allmennpreventivt. 6. Ny konsesjon for kraftleverandørar For å kunne tilpasse vilkår og gi meir føreseielegheit vil RME innføre ein eigen type omsetningskonsesjon for straumleverandørar. Dette vil ikkje krevje ei endring av regelverket, men vil vere ei praksisendring for RME. Forslaga er utarbeidde på oppdrag frå Olje- og energidepartementet.

– Straumleverandørane er førstelinja til heile fornybarnæringa. Om kundane mister tilliten til leverandørane, råkar det næringa på mange område. Difor tar vi også grep for å styrke sertifiseringsordninga, seier Haga.

Åslaug Haga er administrerande direktør i Fornybar Noreg. Foto: Kristina Kalinina / NRK

– Ikkje ein cowboybransje, men det er useriøse aktørar

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) innførte før jul nye krav til opplysningar som forbrukarane skal få på straumfakturaen etter det han karakteriserte som ei «urovekkjande» utvikling.

– Eg vil ikkje seie at det er ein cowboybransje, men eg vil seie at det er useriøse aktørar, sa han.

Grepet kom etter at talet på klager om straum til Elklagenemnda vart dobla.

Innskjerpinga vart følgt opp av eit møte i januar der Aasland og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) møtte representantar for straumbransjen til eit møte om forbrukarmarknaden for straum.

Statsrådane ville høyre korleis straumbransjen følgde opp regelendringane.

I dag er det rundt 100 ulike straumselskap i Noreg. Argumentet for konkurransen er at det bidreg til innovasjon og betre produkt.

Terje Aasland (Ap) og Kjersti Toppe (Sp) møtte representantar for straumbransjen til eit møte om forbrukarmarknaden i vinter. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ser behov for opprydding

I Straumselskapet Tibber applauderer dei endringane som NVE tar til orde for.

PR- og kommunikasjonssjef Gaute Haaversen-Westhassel presiserer likevel at dei vil bruke litt tid på sette seg inn i forslaga.

– Vi ser at det er behov for opprydding i leverandørmarknaden, og vi har alltid stått i spissen for eit enklare regelverk å ta omsyn til, seier Haaversen-Westhassel.

I fjor haust vart Tibber skulda for lovbrot i samband med at dei nærast over natta endra faktureringsmodell.

– Vi forstod at vi hadde trakka kundane våre på tærne, og at vi burde ha gitt kundane våre betre føreseielegheit då vi gjekk ut med beskjeden. Det er noko vi har tatt lærdom av, seier Haaversen-Westhassel.