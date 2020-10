Spesialvaksine mot influensa for fyrste gong i Noreg

Fluad er ein trivalent vaksine. Det vil seie at den inneheld komponentar frå tre ulike influensavirusstammer. Den inneheld i tillegg ein adjuvanse som aukar immunresponsen og dermed effekten av vaksinen.

Vaksinen vart fyrst godkjent i Italia (1997), og det er sidan sett over 110 millionar dosar.

Full effekt av vaksinasjonen inntrer i løpet av 2 veker. Dei seinare åra har effekten av vanleg inaktivert influensavaksine lege rundt 60 % blant friske vaksne, men er lågare blant eldre personar.

Dei tradisjonelle influensavaksinane har ein veldig god sikkerheitsprofil. Det gjeld også for den adjuvanterte vaksinen Fluad, sjølv om førekomsten av vanlege lokalreaksjoner og generell sykdomsfølelse er høgare for adjuvantert vaksine. Dei aller fleste bivirkninger er likevel av mild eller moderat karakter, og går over av seg sjølv i løpet av 1–2 dagar.

Kjelde: FHI