Influensasesong på vei: – Symptomene kan overlappe

Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet la torsdag frem en oversikt over vaksinasjonsdekning og fjorårets influensasesong.

Fjorårets sesong beskrives som mild, med lavere dødelighet enn vanlig. Det ble registrert rundt 50 dødsfall som følge av influensa i 2019/2020-sesongen.

I overkant av 100.000 personer fikk influensadiagnose. Det var under 3000 innlagte på sykehus, noe som er langt under snittet.

Da smitteverntiltakene ble satt inn for å bremse koronapandemien, var det en skarp nedgang i antall registrerte influensatilfeller.

– I mars var det stor oppmerksomhet rundt viruset. Flere enn ventet oppsøkte lege. Økningen skyldtes ikke økt influensasmitte, men heller etterlevelse av smittevernrådene og økt behov for testing og sykmelding, sier Stoltenberg.

En influensasesong regnes fra uke 40 på høsten til uke 20 på våren.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg med årets influensavaksine. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

– Alvorlig for mange

Influensaen har nesten uteblitt på den sørlige halvkule i år. Det kan tilskrives smitteverntiltak og en stor reduksjon i reiseaktivitet, sier Stoltenberg.

– Men det eneste vi vet helt sikkert er at den er uforutsigbar. Vi må forberede oss som om den kommer som vanlig. Vi håper på en mild sesong, men må være forberedt på å håndtere influensa og covid-19 samtidig, sier hun.

Norge hadde i fjor sin høyeste vaksinasjonsdekning mot influensa noensinne. I år er kapasiteten økt med 50 prosent, noe som tilsvarer 400.000 ekstra doser.

Kapasiteten er doblet i løpet av de siste fem årene.

Disse sendes ut denne uka og neste, og koster 50 kroner for personer i risikogruppene.

– Selv om de aller fleste tåler å bli syke av influensa, er det alvorlig for svært mange, sier Stoltenberg.

Målgruppene omfatter 35 prosent av befolkningen. Målet er at 75 prosent av dem tar vaksinen, men det finnes bare nok vaksiner til 63 prosent. Ifølge Stoltenberg er det ikke mulig å få tak i flere enn det som allerede er kjøpt inn.

Influensavaksinen for 2020/2021-sesongen. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Mulig å bli smittet av begge

Vaksinasjonsdekningen blant helsepersonell har økt fra 9 prosent i 2014/2015 til 44 prosent i 2019/2020. Dekningen er lavere på sykehjem enn på sykehusene.

WHO og EU har mål om at 75 prosent av dem som jobber med pasienter skal være vaksinert.

– Vi har et godt stykke igjen før vi når målet. Vi vet at det er en god del som får influensa som er smittet av helsepersonell og andre med pasientkontakt. Når de lar seg vaksinere, reduserer de risikoen for å smitte pasienter og kolleger, sier Guldvog.

– Du kan være smittet selv om du ikke har symptomer, eller bare føler deg litt syk. Da kan du være like smittefarlig for andre mennesker.

Guldvog understreker også at influensaepidemien kan forverre et overbelastet helsesystem, og sier det er viktigere enn tidligere at målgruppene vaksineres mot influensa.

– Symptomene er delvis overlappende. De kan være vanskelige å skille. Det er mulig å være smittet av begge samtidig. En dobbeltinfeksjon vil trolig ha en høyere forekomst av komplikasjoner og død, sier han.

Guldvog ber kommunene gjøre en bedre jobb for å få opp vaksinedekningen blant helsepersonell, blant annet gjennom å tilby vaksinasjon i arbeidstiden.